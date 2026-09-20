جلد دوم کتاب «بلوک اسفندآباد» منتشر شد

سرویس فرهنگ و هنر- جلد دوم کتاب «بلوک اسفندآباد» کاری پژوهشی از «محسن صالحی» نویسنده و پژوهشگر شهرستان قروه با هدف شناخت تاریخ، فرهنگ و تحولات سیاسی و اجتماعی منطقه قروه منتشر شد.

به گزارش کرد پرس، جلد دوم کتاب «بلوک اسفندآباد» اثری پژوهشی از «محسن صالحی» که درآمدی است بر تاریخ و فرهنگ مردم شهرستان قروه پس از گذشت ۱۲ سال از انتشار جلد نخست آن منتشر شد.

این کتاب با هدف شناخت تاریخ، فرهنگ و تحولات اجتماعی و سیاسی قروه و محدوده تاریخی بلوک اسفندآباد توسط انتشارات گنجور به چاپ رسیده است. این اثر را می‌ توان یکی از منابع قابل توجه در حوزه قروه‌ شناسی دانست؛ پژوهشی که تلاش می‌ کند بخشی از گذشته این شهر و منطقه را بر اساس مطالعات، اسناد، مدارک و اطلاعات گردآوری‌ شده روایت کند. نویسنده در مقدمه کتاب توضیح می‌دهد که شکل‌گیری این پژوهش حاصل حدود بیست سال مطالعه و جست‌ و جو درباره پیشینه تاریخی و فرهنگی سرزمین مادری خود بوده است.

این کتاب در سه فصل اصلی شامل «تحولات اداری و سیاسی قروه، مؤسسات و مصنوعات جدید در قروه، جاذبه های تاریخی و طبیعی قروه» تدوین و به چاپ رسیده است.

«بلوک اسفندآباد» کتابی است برای شناخت تاریخ قروه؛ اهمیت این پژوهش تنها در ثبت تعدادی از رویدادها و اطلاعات تاریخی نیست؛ بلکه کتاب می‌ کوشد تصویری از جایگاه قروه در تاریخ و فرهنگ ایران ارائه کند و سهم مردم این منطقه را در روند تاریخی و فرهنگی سرزمین ایران مورد توجه قرار دهد. نویسنده، شناخت جایگاه قروه در تاریخ و شناخت میراث فرهنگی مردم را از پرسش‌ های اساسی پژوهش خود می داند.

از سوی دیگر، این کتاب می‌ تواند برای پژوهشگران، دانشجویان، علاقه‌مندان به تاریخ محلی و کسانی که درباره تاریخ، فرهنگ و خود شهرستان قروه و منطقه کردستان مطالعه می‌ کنند، منبعی قابل استفاده باشد.

یکی از ویژگی‌ های مهم کتاب، توجه همزمان به گذشته تاریخی و وضعیت اجتماعی و فرهنگی قروه است. نویسنده اعتقاد دارد شناخت گذشته می‌ تواند ارتباط میان نسل‌ های امروز قروه و میراث تاریخی و فرهنگی این منطقه را تقویت کند. این پژوهش همچنین می‌ تواند زمینه‌ ای برای مطالعات گسترده‌ تر در حوزه قروه‌ شناسی و ثبت تاریخ و فرهنگ شهرها و روستاهای منطقه فراهم کند.

از نگاه کتاب، قروه تنها یک نام در تقسیمات جغرافیایی نیست؛ بلکه سرزمینی با پیشینه تاریخی، جاذبه‌ های طبیعی، آثار تاریخی و میراث فرهنگی ارزشمند است که بخش‌ هایی از این میراث در گذر زمان کمتر شناخته شده‌ اند.

این کتاب علاوه بر مخاطبان علاقه‌ مند به تاریخ و فرهنگ قروه، می‌ تواند برای افرادی که قصد شناخت جاذبه‌ های تاریخی و طبیعی قروه را دارند نیز جذاب باشد. نویسنده کتاب را راهنمایی برای آشنایی گردشگران ایرانی و خارجی با بخشی از جاذبه‌ های تاریخی و طبیعی این منطقه نیز می‌ داند.