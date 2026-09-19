کردپرس
استاندار: کوزه‌رش، دروازه توسعه و رونق اقتصادی سلماس می‌شود
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۱:۵۳ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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استاندار: کوزه‌رش، دروازه توسعه و رونق اقتصادی سلماس می‌شود

سرویس آذربایجان غربی- استاندار آذربایجان‌غربی توسعه و فعال‌سازی گذرگاه گلینجیک - کوزه‌رش را یکی از محورهای مهم تحول اقتصادی شهرستان سلماس دانست و گفت: روند فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای تبدیل این گذرگاه به گذرگاه رسمی تجاری و مسافری تسریع شود.

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی  در جلسه شورای اداری شهرستان سلماس با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای راه‌اندازی این گذرگاه در سفر اخیر به ترکیه، افزود: دستگاه‌های مختلف از جمله مرزبانی، سپاه، فراجا و سایر مجموعه‌های مرتبط در این مسیر همکاری کرده و اقدامات لازم برای آماده‌سازی زیرساخت‌های مرزی در داخل کشور نیز در حال انجام است.

وی همچنین با بیان اینکه طرف ترکیه نیز برای فعال شدن کوزه‌رش انگیزه و آمادگی دارد، بر تکمیل زیرساخت‌ها در دو سوی مرز تأکید کرد و گفت: این گذرگاه می‌تواند به یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی و تجاری سلماس تبدیل شود.

استاندار آذربایجان‌غربی ایجاد مرکز لجستیک و توسعه پس‌کرانه مرزی را نیز از الزامات بهره‌گیری اقتصادی از کوزه‌رش دانست و افزود: باید از هم‌اکنون زمینه حضور سرمایه‌گذاران، توسعه فعالیت‌های خدماتی و لجستیکی و ایجاد فرصت‌های شغلی در منطقه فراهم شود.

رحمانی همچنین با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و رفع موانع طرح‌های اقتصادی، تصریح کرد: ظرفیت‌های سلماس در حوزه‌های کشاورزی، دامداری، معدن و تجارت باید به فرصت‌های واقعی سرمایه‌گذاری و اشتغال تبدیل شود و فعال شدن کوزه‌رش می‌تواند شتاب تازه‌ای به این روند ببخشد.

وی در پایان از تشکیل کارگروه ویژه پیگیری امور توسعه‌ای سلماس خبر داده و افزود: موضوعات مرتبط با توسعه شهرستان، به‌ویژه ظرفیت مرزی کوزه‌رش، باید به‌صورت مستمر دنبال شود تا این گذرگاه در کنار ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، به موتور محرک توسعه سلماس تبدیل شود.


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