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سفر استاندار کردستان به شهرستان مریوان
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ۱۱:۵۱ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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سفر استاندار کردستان به شهرستان مریوان

استاندار کردستان در سفر به شهرستان مریوان، ضمن دیدار با ماموستا مصطفی شیرزادی، امام جمعه این شهرستان، از روند اجرای پروژه زیرگذر دیدار زریبار بازدید کرد و با حضور در محل، بخشی از کمربندی غربی مریوان به طول یک هزار و ۳۳۰ متر را از مجموع سه هزار و ۲۰۰ متر این پروژه افتتاح کرد. آرش زره‌تن لهونی همچنین در ادامه این سفر با حضور در منزل عین‌الدین الماسی، خواننده و هنرمند فولکلور مریوانی، از وی عیادت کرد.
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