کردپرس
پیکر جوان ۱۹ ساله غرق‌شده در زرینه‌رود شاهین‌دژ پیدا شد
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ ۱۱:۰۲ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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پیکر جوان ۱۹ ساله غرق‌شده در زرینه‌رود شاهین‌دژ پیدا شد

سرویس آذربایجان‌غربی-مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی از کشف جنازه جوان ١٩ ساله غرق شذه در رودخانه زرینه رود شاهین دژ خبر داد.

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی، بیان کرد: با تلاش نجاتگران پایگاه امداد و نجات احمدآباد شهرستان شاهین‌دژ، نیروهای مردمی و دیگر سازمان‌های امدادی، عملیات جست‌وجوی جوان ۱۹ ساله غرق‌شده در رودخانه زرینه‌رود با کشف پیکر و تحویل آن به مراجع ذی‌صلاح پایان یافت.

او افزود:  در پی گزارش غرق‌شدن جوان ۱۹ ساله در رودخانه زرینه‌رود شهرستان شاهین‌دژ، در ساعت ۱۴:۴۲ روز پنجشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵، نجاتگران پایگاه امداد و نجات احمدآباد شهرستان شاهین‌دژ به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی ادامه داد: عملیات جست‌وجو با مشارکت نیروهای مردمی و سایر سازمان‌های امدادی انجام شد.

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