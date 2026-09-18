به گزارش کردپرس، حمید محبوبی، بیان کرد: با تلاش نجاتگران پایگاه امداد و نجات احمدآباد شهرستان شاهین‌دژ، نیروهای مردمی و دیگر سازمان‌های امدادی، عملیات جست‌وجوی جوان ۱۹ ساله غرق‌شده در رودخانه زرینه‌رود با کشف پیکر و تحویل آن به مراجع ذی‌صلاح پایان یافت.

او افزود: در پی گزارش غرق‌شدن جوان ۱۹ ساله در رودخانه زرینه‌رود شهرستان شاهین‌دژ، در ساعت ۱۴:۴۲ روز پنجشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵، نجاتگران پایگاه امداد و نجات احمدآباد شهرستان شاهین‌دژ به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی ادامه داد: عملیات جست‌وجو با مشارکت نیروهای مردمی و سایر سازمان‌های امدادی انجام شد.