خبر نویسنده: 3242 ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ ۱۱:۰۲ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
پیکر جوان ۱۹ ساله غرقشده در زرینهرود شاهیندژ پیدا شد
سرویس آذربایجانغربی-مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی از کشف جنازه جوان ١٩ ساله غرق شذه در رودخانه زرینه رود شاهین دژ خبر داد.
به گزارش کردپرس، حمید محبوبی، بیان کرد: با تلاش نجاتگران پایگاه امداد و نجات احمدآباد شهرستان شاهیندژ، نیروهای مردمی و دیگر سازمانهای امدادی، عملیات جستوجوی جوان ۱۹ ساله غرقشده در رودخانه زرینهرود با کشف پیکر و تحویل آن به مراجع ذیصلاح پایان یافت.
او افزود: در پی گزارش غرقشدن جوان ۱۹ ساله در رودخانه زرینهرود شهرستان شاهیندژ، در ساعت ۱۴:۴۲ روز پنجشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵، نجاتگران پایگاه امداد و نجات احمدآباد شهرستان شاهیندژ به محل حادثه اعزام شدند.
محبوبی ادامه داد: عملیات جستوجو با مشارکت نیروهای مردمی و سایر سازمانهای امدادی انجام شد.
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