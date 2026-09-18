مبادلات تجاری میان ایران و عراق گسترش مییابد
به گزارش کردپرس، سعدون الساعدی، سرکنسول عراق در کرمانشاه، در دیدار با منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه اظهار کرد: با توجه به فشارها و چالشهای اقتصادی موجود و همچنین مشترکات فراوان میان دو کشور، دولت عراق برنامه دارد روابط و مبادلات تجاری خود با جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش توسعه دهد.
سرکنسول عراق در کرمانشاه با اشاره به وجود مرزهای متعدد میان ایران و عراق و همچنین مشترکات دینی، فرهنگی و اقتصادی دو کشور افزود: حجم مبادلات تجاری موجود میان ایران و عراق قابل توجه است، اما با توجه به ظرفیتهای موجود، این میزان میتواند به مراتب افزایش یابد.
الساعدی با بیان اینکه عراق همچنان یک کشور واردکننده است، تصریح کرد: ایران در میان کشورهای تأمینکننده نیازهای عراق جایگاه ویژهای دارد و با توجه به ظرفیتهای تولیدی کشورمان، محصولات کشاورزی و صنعتی ایران میتوانند سهم بیشتری از بازار عراق را به خود اختصاص دهند.
وی ادامه داد: با توجه به مشکلات آبی موجود در عراق، این کشور در سالهای آینده به محصولات کشاورزی نیاز بیشتری خواهد داشت و امیدواریم این محصولات در صدر کالاهای وارداتی عراق قرار گیرند.
سرکنسول عراق در کرمانشاه همچنین ابراز امیدواری کرد که در مسیر توسعه تجارت میان دو کشور، مشکلی برای صادرات و مبادلات تجاری ایجاد نشود و گفت: تلاش ما این است که حجم تبادلات تجاری میان ایران و عراق در آینده بیش از گذشته افزایش پیدا کند.
الساعدی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای مرزی استان کرمانشاه اظهار کرد: وجود پنج مرز رسمی و یک بازارچه در کرمانشاه ظرفیت بسیار مهمی برای توسعه تجارت میان دو کشور است و امیدواریم با تلاش و همکاری مسئولان، از ظرفیتهای این استان بیش از پیش استفاده شود.
وی تأکید کرد: ظرفیتهای موجود در مرزهای کرمانشاه میتواند نقش مهمی در افزایش مبادلات تجاری، توسعه روابط اقتصادی و تعمیق همکاریهای میان ایران و عراق ایفا کند.
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