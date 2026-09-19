کردپرس
ثبت ۵ اثر موزه‌ای آذربایجان غربی در فهرست آثار ملی
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۱:۵۰ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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ثبت ۵ اثر موزه‌ای آذربایجان غربی در فهرست آثار ملی

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی آذربایجان غربی از ثبت ۵ اثر ارزشمند موزه‌ای آذربایجان غربی در فهرست آثار ملی خبر داد.

به گزارش کردپرس، مرتضی صفری اظهار کرد: در جریان نشست شورای فنی آثار منقول موزه‌ای در اداره‌کل ثبت آثار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پنج اثر باارزش از موزه‌های استان با موفقیت به ثبت ملی رسیدند.

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی آذربایجان غربی افزود: آثار ثبت شده در این جلسه شامل «سه پایه برنزی» و «شیر برنزی دهن‌باز» متعلق به موزه نقده، «کماجدان مسی» متعلق به موزه خوی، «کوزه با خط دور گردن» از موزه نقده و همچنین یک «قالی دستباف ابریشمی» از موزه مردم‌شناسی ارومیه هستند.

او با تأکید بر اهمیت مستندسازی و ثبت دقیق میراث‌فرهنگی، خاطرنشان کرد: با افزودن این پنج اثر ارزشمند، تعداد کل آثار منقول ثبت شده در فهرست ملی آذربایجان غربی به ۱۰۵ مورد افزایش یافت.

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