به گزارش کردپرس، «جمیل بایک» رئیس مشترک شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کردستان (KCK) در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه «نوچه تی‌وی» درباره روند صلح و جامعه دموکراتیک در ترکیه، وضعیت کردها در مناطق مختلف کردستان و تحولات مربوط به PKK اظهارنظر کرد و گفت قانون تصویب‌شده در پارلمان ترکیه مطابق خواسته‌های آنها نیست و بیشتر بر خلع سلاح و پراکنده کردن نیروهای گریلا تمرکز دارد.

«جمیل بایک» رئیس مشترک شورای اجرایی KCK با اشاره به قانون اخیر تصویب‌شده در پارلمان ترکیه اظهار داشت که دولت ترکیه این قانون را بیشتر بر اساس خواسته‌های خود تنظیم کرده است. به گفته او، برخی مفاد این قانون برای آنها اهمیت چندانی ندارد و میان قوانین مورد نظر دولت ترکیه و خواسته‌های PKK اختلاف وجود دارد.

او گفت: «نه قوانین آنها اجرا می‌شود و نه قوانین ما» و افزود که میان طرفین بر سر این قانون همچنان کشمکش وجود دارد. بایک تأکید کرد مهم‌ترین مسئله برای آنها فراهم کردن شرایطی است که عبدالله اوجالان بتواند روند جاری را مدیریت و به نتیجه برساند.

رئیس مشترک شورای اجرایی KCK گفت در قانون تصویب‌شده، مبانی لازم برای حل مسئله کُرد وجود ندارد و افزود اوجالان خواهان حل مسئله کُرد از طریق گفت‌وگو و مذاکره است. بایک همچنین اظهارات دولت باغچه‌لی درباره روند جاری و رسمیت یافتن برخی مباحث را مهم دانست و گفت اگر امکان فعالیت برای اوجالان فراهم شود، او می‌تواند این روند را به نتیجه برساند.

بایک: اوجالان بدون مشورت با ما اقدامی انجام نمی‌دهد

بایک در پاسخ به پرسشی درباره موضع PKK پیش از تصویب قانون در پارلمان ترکیه گفت اوجالان بدون در نظر گرفتن دیدگاه آنها اقدامی انجام نمی‌دهد و دیدگاه‌های رهبری حزب به او منتقل می‌شود.

او افزود اگرچه ممکن است ارتباط مستقیم میان آنها و دولت ترکیه و همچنین دیدار مستقیم با اوجالان وجود نداشته باشد، اما دیدگاه‌های خود را از طریق اوجالان منتقل می‌کنند و پیام‌ها نیز از طریق هیئت حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) ردوبدل می‌شود.

بایک همچنین گفت تصمیم اوجالان برای انحلال PKK حاصل یک نشست با دولت ترکیه نبوده، بلکه او این گام را از طرف خود پیش برده است. به گفته او، اوجالان تضمین روند را در خود، جنبش و مردم کُرد می‌بیند و خارج از این چارچوب امیدی ندارد.

بایک: مسئله کُرد بدون پیشرفت دموکراسی در ترکیه حل نمی‌شود

بایک درباره احتمال برداشتن گام‌های بیشتر از سوی دولت ترکیه گفت همان‌طور که دولت منافع خود را در نظر می‌گیرد، آنها نیز منافع خود و مردم کُرد را مدنظر دارند.

او قانون تصویب‌شده را یک مبنا دانست که می‌توان بر اساس آن فعالیت کرد، اما تأکید کرد اگر دموکراسی در ترکیه پیشرفت نکند، مسئله کُرد حل نخواهد شد.

بایک گفت جنبش آنها و اوجالان نیز این قانون را کافی نمی‌دانند و افزود: «ما با صبر، آگاهی و رویکردی راهبردی به این گام نزدیک می‌شویم.»

او همچنین با اشاره به تحولات خاورمیانه گفت کُردها به یک نیروی مهم در منطقه تبدیل شده‌اند و برخی قدرت‌ها تلاش می‌کنند از این نیرو در راستای منافع خود استفاده کنند، در حالی که آنها خواهان استفاده از ظرفیت کُردها در خدمت تمامی مردم کُرد هستند.

بایک: زمان و زمینه حل مسئله کُرد فراهم شده است

رئیس مشترک شورای اجرایی KCK درباره تحولات منطقه‌ای و امکان حل مسئله کُرد گفت با آغاز آنچه او «جنگ جهانی سوم» در خاورمیانه خواند، مسئله کُرد بیش از گذشته در دستور کار قرار گرفته است.

بایک مدعی شد زمان و زمینه برای حل مسئله کُرد فراهم شده و آنچه باقی مانده، مسئله وحدت کُردهاست. او حل مسئله کُرد را وابسته به وحدت کُردها دانست.

درخواست برای افزایش دیدارها با اوجالان

بایک درباره دیدار با اوجالان گفت پس از تصویب قانون، باید به جای اکتفا به گفت‌وگو، اقدامات عملی در حوزه سیاسی و حقوقی انجام شود.

او همچنین خواستار افزایش دیدارها با اوجالان شد و گفت روزنامه‌نگاران، مشاوران، سیاستمداران و دانشگاهیان باید با او دیدار کنند و این دیدارها باید در روزهای آینده انجام شود.

به گفته بایک، در جامعه کُرد و ترک تردیدهای زیادی وجود دارد و سخنان اوجالان می‌تواند این تردیدها را کاهش دهد. او در عین حال گفت رویکرد دولت ترکیه نیز در میان آنها ایجاد تردید کرده است.

بایک همچنین اظهار داشت KCK باید با اوجالان دیدار کند و افزود: «ما نیز به امرالی خواهیم رفت.»

بایک: ترکیه نتوانست PKK را شکست دهد

بایک درباره روند جاری گفت این روند بیش از آنکه برای کُردها ضروری باشد، برای ترکیه ضروری است، زیرا به گفته او شرایط دولت ترکیه مناسب نیست و جنگ‌های جاری در جهان فشار زیادی بر این کشور وارد کرده است.

او مدعی شد ترکیه با استفاده از تمامی امکانات خود تلاش کرده PKK را شکست دهد، اما نتوانسته است به این هدف دست یابد.

بایک درباره ارتباط خود با اوجالان نیز گفت ارتباط‌هایی وجود دارد، اما این ارتباط‌ها مستقیم نیست و از طریق برخی طرف‌ها برقرار می‌شود. او افزود پس از تصویب قانون و قانونی شدن روند، باید دیدارهای مستقیم انجام شود.

وی تأکید کرد روند باید هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد و گفت رئیس‌جمهور ترکیه نیز اخیراً بر ضرورت تسریع روند تأکید کرده است. بایک در عین حال مدعی شد برخی طرف‌ها در داخل و خارج از ترکیه برای شکست روند تلاش می‌کنند و محتوای قانون تصویب‌شده نیز باعث کند شدن روند شده است.

او هشدار داد با توجه به رویکرد دولت ترکیه و کندی اقدامات، احتمال دارد این روند نه تنها تا ماه نوامبر، بلکه تا سال آینده نیز ادامه پیدا کند.

بایک: مدیریت روند را به اوجالان سپرده‌ایم

بایک درباره علت برقرار نشدن ارتباط مستقیم میان رجب طیب اردوغان و KCK گفت آنها مسئولیت مدیریت روند را به اوجالان سپرده‌اند.

او گفت به اوجالان اعلام کرده‌اند که می‌تواند از طرف جنبش روند را مدیریت کند و به همین دلیل دولت نیز او را طرف اصلی خود در نظر گرفته است.

بایک تأکید کرد اگرچه ابتکار عمل در اختیار اوجالان است، اما او دیدگاه جنبش و مردم کُرد را نیز در نظر می‌گیرد و نظرات، خواسته‌ها و انتقادات آنها مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی نقش اوجالان را در روند جاری مهم دانست و گفت مأموریت داده شده به او این است که از طرف جنبش با دولت ارتباط برقرار کند، نه اینکه به صورت مستقل و بدون هماهنگی اقدام کند.

بایک: کُردها خواهان حقوق اساسی خود هستند

بایک درباره خواسته‌های PKK از دولت ترکیه گفت این خواسته‌ها روشن هستند و کُردها طی ۵۰ سال گذشته برای دستیابی به حقوق خود مبارزه کرده و هزینه‌های سنگینی پرداخته‌اند.

او گفت کُردها می‌خواهند با هویت، زبان و فرهنگ خود سخن بگویند و آزادانه در سرزمین خود زندگی کنند و افزود: «این حق طبیعی ماست و ما چیز بیشتری از دولت ترکیه نمی‌خواهیم.»

بایک همچنین گفت آنها خواهان تجزیه ترکیه یا تشکیل یک دولت مستقل نیستند، بلکه خواهان پایان یافتن فشارها و به رسمیت شناخته شدن حقوق کُردها هستند.

او با اشاره به قانون اساسی ترکیه گفت تاکنون در قانون اساسی این کشور حقوق مشخصی برای کُردها وجود نداشته و سیاست انکار در قبال کُردها ادامه داشته است. به گفته بایک، باید در قوانین ترکیه تغییراتی ایجاد شود و حقوق کُردها در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود.

بایک: اگر اوجالان آزاد نشود، PKK سلاح‌های خود را زمین نمی‌گذارد

بایک درباره موضوع خلع سلاح PKK گفت این سازمان در دوازدهمین کنگره خود تصمیم به انحلال گرفته و خواهان آن شده است که اوجالان بتواند به صورت سیاسی فعالیت کند.

او تأکید کرد تا زمانی که اوجالان از نظر فیزیکی آزاد نشود، قانون مورد نظر دولت ترکیه نمی‌تواند به شکل کامل اجرا شود.

بایک گفت اگر اوجالان آزاد نشود، آنها سلاح‌های خود را زمین نخواهند گذاشت و به ترکیه نخواهند رفت. او افزود در صورت زمین گذاشتن سلاح‌ها، باید امکان فعالیت سیاسی برای کُردها فراهم شود و قوانین نیز تغییر کنند.

وی همچنین هشدار داد اگر در قوانین ترکیه تغییر ایجاد نشود، روند بازداشت و حذف کُردها ادامه خواهد یافت و ترکیه از ادامه چنین رویکردی متضرر خواهد شد.

بایک: ما عاشق سلاح نیستیم

بایک گفت آنها آماده‌اند سلاح‌های خود را زمین بگذارند و افزود: «ما عاشق سلاح نیستیم؛ ما برای دفاع از مردم خود سلاح به دست گرفتیم.»

او تأکید کرد که خواهان جنگ دوباره نیستند و این موضع را به جامعه جهانی اعلام کرده‌اند، اما برای خلع سلاح خواهان دریافت تضمین هستند.

بایک گفت دولت ترکیه نیز با تردید به این روند نگاه می‌کند و افزود PKK از نظر سازمانی منحل شده است، اما این به معنای از بین رفتن آنچه او «روح PKK» در جامعه کُرد خواند نیست.

وی همچنین گفت طی ۵۰ سال گذشته اشتباهاتی رخ داده و این مسئله باعث شده آنها به نتایج مورد نظر خود دست پیدا نکنند. به گفته او، آنها به این نتیجه رسیده‌اند که ادامه همان روش ممکن است خطرهایی ایجاد کند.

بایک تأکید کرد که آنها همچنان یک جنبش مبارزاتی هستند و از مبارزه برای آزادی و حقوق مردم خود دست نکشیده‌اند.

بایک: PKK اکنون به شکل سیاسی فعالیت می‌کند

او درباره واکنش‌ها به انحلال PKK گفت برخی افراد این تصمیم را نپذیرفتند و برخی نیز دچار تردید شدند، اما به گفته او این وضعیت مدت زیادی ادامه پیدا نکرد.

بایک گفت PKK اکنون به شکل سیاسی فعالیت می‌کند و افزود آنها هیچ‌گاه از خواسته‌های خود برای آزادی و حقوق مردم کُرد دست نخواهند کشید و مبارزه آنها شامل همه ملت‌هاست.

او درباره آینده اعضای PKK پس از زمین گذاشتن سلاح‌ها نیز گفت این افراد در خدمت مردم خود قرار خواهند گرفت و زندگی شخصی خود را برای آزادی مردم و سرزمینشان کنار گذاشته‌اند.

بایک خواستار وحدت کَُردها شد

بایک درباره روابط با حزب دموکرات کردستان (PDK) و اتحادیه میهنی کردستان (YNK) گفت فرصت تاریخی برای وحدت کُردها ایجاد شده است.

او اعلام کرد آنها آماده‌اند بدون هیچ پیش‌شرطی با همه طرف‌ها بر سر میز مذاکره بنشینند و برای وحدت ملی کُردها تلاش کنند.

بایک همچنین گفت موجودیت حکومت اقلیم کردستان تهدیدی نیست و همه کُردها باید از دستاوردهای اقلیم کردستان دفاع کنند. او مدعی شد برخی دولت‌ها خواهان تضعیف جایگاه اقلیم کردستان هستند.

به گفته بایک، اوجالان خواهان دیدار با رهبران PDK و YNK شده است و تاکنون نیز برخی دیدارها میان نمایندگان آنها و مسئولان اقلیم کردستان انجام شده و طرفین دیدگاه‌های یکدیگر را دریافت کرده‌اند.

بایک درباره ادغام نیروهای SDF: خودگردانی مناطق کُردنشین باید حفظ شود

بایک درباره موضوع ادغام نیروهای SDF در ساختار دولت سوریه گفت «ادغام دموکراتیک» به معنای تسلیم کردن همه چیز به دولت نیست.

او تأکید کرد مناطق کُردنشین سوریه باید از نوعی خودگردانی برخوردار باشند و مدعی شد دولت سوریه تلاش دارد در شمال و شرق سوریه همان رویکردی را در پیش بگیرد که حکومت بعث در گذشته دنبال می‌کرد.

بایک از کَُردها خواست بار دیگر «ذهنیت بعث» را نپذیرند و با اشاره به تحولات اخیر در کوبانی و کشته شدن سیپان حُزنی گفت مناطق کُردنشین سوریه هزینه‌های سنگینی پرداخته‌اند و در شکست داعش نقش داشته‌اند.

بایک: انتقادات درباره سمت جدید مظلوم عبدی وارد است

بایک درباره انتصاب مظلوم عبدی به عنوان مشاور رئیس‌جمهور سوریه گفت عبدی پیشتر اعلام کرده بود که هیچ سمت دولتی را نمی‌پذیرد و در میان مردم خود خواهد ماند و به گفته او، این موضع در آن زمان درست بود.

او افزود که عبدی در نهایت سمت مشاورت احمد الشرع را پذیرفته است و اگر این اقدام به نام کُردها انجام می‌شد، مسئله متفاوت بود.

بایک گفت انتقادهایی که در این زمینه مطرح شده، به نظر او قابل طرح است و افزود: «ما نیز انتقاد می‌کنیم، زیرا او نباید این سمت را می‌پذیرفت.»

بایک: تنها کُردها می‌توانند دوست واقعی کُردها باشند

بایک درباره اینکه چه کسانی را دوست کُردها می‌داند، گفت تنها در صورتی که خود کُردها با یکدیگر دوست و متحد باشند می‌توان از دوستی با کُردها سخن گفت و خارج از آن، نمی‌توان قدرتی را به عنوان دوست کردها معرفی کرد.

او در عین حال گفت این مسئله به معنای قطع ارتباط با دیگر طرف‌ها نیست.

بایک: ادغام YBŞ در ساختار دولت عراق گام مثبتی است

بایک درباره موضوع تحویل سلاح‌های یگان‌های مقاومت شنگال (YBŞ) گفت کُردهای ایزدی خواهان آن هستند که دولت عراق برای ادغام دموکراتیک آنها گام بردارد.

او گفت اگر این روند عملی شود، اقدام مثبتی خواهد بود و به نظر می‌رسد دولت عراق نیز خواهان حل این مسئله است.

بایک مدعی شد PDK، ترکیه و ایران خواهان تحقق چنین روندی نیستند.

بایک: حل مسئله اردوگاه مخمور به موفقیت روند جاری وابسته است

بایک درباره آینده اردوگاه مخمور گفت اگر روند جاری در ترکیه به نتیجه برسد، مسئله اردوگاه مخمور نیز می‌تواند حل شود.

او گفت دولت‌های ترکیه و عراق برای بازگشت ساکنان اردوگاه مخمور به ترکیه تصمیم‌هایی گرفته‌اند، اما برای اجرای چنین اقدامی باید تضمین‌های لازم فراهم شود.

بایک قندیل را «قلعه کُردها» توصیف کرد و گفت ساکنان قندیل را تسلیم هیچ طرفی نخواهند کرد و باید از خود دفاع کنند.

او همچنین حفاظت از قندیل را وظیفه همه کُردها دانست.

بایک در پایان خاطرنشان کرد که اگر روند جاری به نتیجه نرسد، آنها برای یک جنگ بزرگ نیز آماده خواهند بود و تا زمانی که اهداف مورد نظرشان برای مردم کرد تحقق پیدا نکند، از مبارزه دست نخواهند کشید.