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خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۱۳:۳۹ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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سرخط خبرهای24شهریور خبرگزاری کردپرس

سرخط خبرهای24 شهریور منتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود.
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