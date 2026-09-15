خانه / فیلم / خبر / سرخط خبرهای24شهریور خبرگزاری کردپرس مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: 3240 ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۱۳:۳۹ زمان مطالعه: 2 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ سرخط خبرهای24شهریور خبرگزاری کردپرس سرخط خبرهای24 شهریور منتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی ترور علمای اهل سنت؛ سناریوی خونین برای شکافافکنی و تضعیف وحدت ملی/ ماموستا عابد نقیبی خبر بعدی کلیدِ زنگ زده ترور قفلی را نخواهد گشود/ محمدهادیفر
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