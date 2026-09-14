موانع آموزش به زبان کُردی باید بهطور کامل برطرف شود
به گزارش کردپرس، کمیسیون سیاستهای آموزشی حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی) با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید اعلام کرد که نظام آموزشی در ترکیه با وجود تنوع فرهنگی و زبانی جامعه، همچنان بر مبنای رویکردی متمرکز، تکگرا و سلسلهمراتبی اداره میشود و باید بهگونهای تغییر کند که دانشآموزان را به پرسشگری، تفکر، تولید و مشارکت در زندگی دموکراتیک تشویق کند.
این کمیسیون در بیانیه خود تأکید کرد که میلیونها دانشآموز در ترکیه در شرایط نابرابری اجتماعی و اقتصادی وارد مدارس میشوند و نظام آموزشی باید با در نظر گرفتن این شرایط، زمینه دسترسی برابر همه دانشآموزان به آموزش را فراهم کند.
دم پارتی با اشاره به چندفرهنگی و چندزبانی بودن جامعه گفت که در مدارس باید مفاهیمی همچون صلح، دموکراسی، شهروندی برابر و ارزشهای زندگی مشترک آموزش داده شود.
این حزب همچنین درباره رابطه میان معلمان و دانشآموزان اعلام کرد که این رابطه نباید بر پایه اقتدار و سلطه شکل بگیرد، بلکه باید بر یادگیری متقابل، حمایت و آزادی استوار باشد.
در این بیانیه آمده است که آموزش نباید به ابزاری در اختیار دولت برای ایجاد «شهروند مطلوب» تبدیل شود و صلح نیز نباید صرفاً بهصورت حفظکردنی آموزش داده شود، بلکه باید درباره آن اندیشید، گفتوگو کرد و آن را بهصورت مشترک ساخت.
تأکید بر حق آموزش به زبان مادری
کمیسیون سیاستهای آموزشی دم پارتی، آموزش به زبان مادری را حقی مشروع و دموکراتیک برای ملتها دانست و خواستار رفع تمامی موانع موجود بر سر راه استفاده از زبان کُردی و دیگر زبانها در حوزه آموزش شد.
این حزب تأکید کرد که برای نظام آموزشی به یک ساختار چندرنگ و چندفرهنگی نیاز است؛ ساختاری که در آن هویتها، فرهنگها و باورهای مختلف بهصورت برابر مورد توجه قرار گیرند.
درخواست برای بهبود شرایط معلمان
دم پارتی همچنین بر ضرورت تأمین حقوق صنفی، امنیت شغلی و شرایط مناسب زندگی برای معلمان تأکید کرد و خواستار آن شد که معلمان به بخشی از سیاستگذاریهای آموزشی تبدیل شوند و در تصمیمگیریهای مرتبط با نظام آموزشی نقش داشته باشند.
در پایان این بیانیه، از مدیریتهای محلی و شهرداریها نیز خواسته شد در زمینه تأمین غذای دانشآموزان، حملونقل، فرهنگ و هنر و آموزش پیش از دبستان مشارکت بیشتری داشته باشند تا بخشی از فشار اقتصادی بر خانوادههای کمبرخوردار کاهش یابد.
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