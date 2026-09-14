خبر نویسنده: 3243 ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ۱۶:۵۷ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
«خزه بر سنگ»؛ تازهترین مجموعه شعر محسن حسینخانی منتشر می شود
سرویس کرمانشاه - محسن حسینخانی، شاعر کرمانشاهی، تازهترین مجموعه شعر خود را با عنوان «خزه بر سنگ» به نشر هرمز سپرده است و این کتاب بهزودی منتشر خواهد شد.
به گزارش کردپرس؛ حسینخانی تاکنون ۱۱ مجموعه شعر منتشر کرده است که آخرین آن، «وطنی در وطنی دیگر»، اوایل تابستان امسال توسط نشر مروارید روانه بازار شد.
آثار او همچنین به هفت زبان ترجمه شده و در سال ۱۴۰۴ نیز موفق به کسب جایزه شعر نو (سهراب سپهری) شده است.
«خزه بر سنگ» مجموعهای شامل ۱۶۶ هایکو است که از نظر فضای شعری و رویکرد فرمی، ادامهای بر تجربههای حسینخانی در کتاب «آن درنا که بازنگشت» به شمار میرود.
همزمان با انتشار این مجموعه، نشر هرمز گزیدهای از شش مجموعه شعر نخست حسینخانی را نیز با عنوان «ببخشید، فراموشتان کردم» منتشر خواهد کرد.
حسینخانی در این مجموعههای جدید، همچنان بر تجربههای کوتاه و فشرده شعری و ظرفیتهای تصویری هایکو تمرکز دارد؛ رویکردی که در سالهای اخیر بخش مهمی از مسیر شعری او را شکل داده است.
مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
دیدگاه کاربران