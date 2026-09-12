خبر نویسنده: 3242 ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ۱۶:۵۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
مصدومیت ١٦ نفر در واژگونی یک لندکروز در محور پیرانشهر-میرآباد
سرویس آذربایجان غربی- رئیس اورژانس پیشبیمارستانی آذربایجان غربی گفت: در پی واژگونی یک دستگاه خودروی لندکروز در محور پیرانشهر ــ میرآباد، محدوده پیچ کانیشینکه ۱۶ نفر مصدوم شدند.
به گزارش کردپرس، فرزین رضازاده در تشریح این حادثه اظهار کرد: ساعت صبح امروز شنبه ۲۱ شهریور در پی اعلام واژگونی یک دستگاه لندکروز در محور پیرانشهر ــ میرآباد، بلافاصله نیروهای اورژانس ۱۱۵ برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.
رضازاده افزود: پس از حضور کارشناسان اورژانس در صحنه و انجام اقدامات اولیه درمانی و پیشبیمارستانی لازم، مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی ادامه داد: با توجه به تعداد بالای مصدومان، عملیات انتقال با استفاده از ۲ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوسآمبولانس اورژانس ۱۱۵ انجام شد و مصدومان برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی اعزام شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی آذربایجان غربی بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه و توجه ویژه رانندگان به پیچهای خطرناک و شرایط جادهای تاکید کرد.
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