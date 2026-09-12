حادثه برق گرفتگی در اولین روز جشنواره انگور ارومیه

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی در این باره اظهار کرد: نجاتگران هلال احمر پشتیبان امدادی جشنواره انگور جان مرد ۳۹ ساله دچار برق گرفتگی را نجات دادند.

او افزود: در اولین روز جشنواره انگور، مردی ۳۹ ساله با هویت معلوم دچار برق گرفتگی شد که با حضور سریع و به موقع امدادگران هلال احمر ارومیه جان فرد حادثه دیده از خطر نجات یافت .

نهمین جشنواره انگور ارومیه از ۱۹ تا ۲۹ شهریورماه برگزار می‌شود.

بنا به ادعای رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه؛ جشنواره انگور با معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری، کشاورزی و اقتصادی ارومیه و استقبال روزافزون مردم روبه رو بوده و امسال نمایندگان ۱۹ کشور برای حضور در جشنواره اعلام آمادگی کرده اند.