کردپرس
حادثه برق گرفتگی در اولین روز جشنواره انگور ارومیه
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ۱۶:۵۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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حادثه برق گرفتگی در اولین روز جشنواره انگور ارومیه

سرویس آذربایجان غربی-مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از حادثه برق گرفتگی و نجات جان فرد حادثه دیده در اولین روز جشنواره انگور ارومیه خبر داد.

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی در این باره اظهار کرد: نجاتگران هلال احمر پشتیبان امدادی جشنواره انگور جان مرد ۳۹ ساله دچار برق گرفتگی را نجات دادند.

او افزود: در اولین روز جشنواره انگور، مردی ۳۹ ساله با هویت معلوم دچار برق گرفتگی شد که با حضور سریع و به موقع امدادگران هلال احمر ارومیه جان فرد حادثه دیده از خطر نجات یافت . 

 نهمین جشنواره انگور ارومیه از ۱۹ تا ۲۹ شهریورماه برگزار می‌شود.

بنا به ادعای رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه؛ جشنواره انگور با معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری، کشاورزی و اقتصادی ارومیه و استقبال روزافزون مردم روبه رو بوده و امسال نمایندگان ۱۹ کشور برای حضور در جشنواره اعلام آمادگی کرده اند.

 

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