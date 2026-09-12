فرهنگ و هنر سقز و بانه در سنندج روایت شد؛ از کتاب و شعر تا دف و هه ڵپه رکی

سرویس کردستان - فرهنگ و هنر سقز و بانه امروز در سنندج روایت شد؛ جایی که کتاب، شعر، موسیقی و هنرهای بومی در کنار هم قرار گرفتند تا بخشی از ظرفیت های فرهنگی و هنری این دو شهر را در دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان به نمایش بگذارند.

به گزارش کرد پرس، روز فرهنگ و هنر سقز و بانه امروز پنجشنبه در سالن کنفرانس دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان در سنندج برگزار شد.

در این برنامه، محمد رضایی، فرماندار بانه و خوشبخت، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سقز به ایراد سخن پرداختند.

کتاب؛ محور آگاهی و فرهنگ

حیدر لطفی نیا، پژوهشگر فرهنگ عامه، در این برنامه درباره نقش کتاب در آگاهی بخشی سخن گفت. همچنین هانیه مرواری از شهر صاحب، چند بیت از اشعار مهدی سرمس، شاعر این شهر، را برای حاضران قرائت کرد.

در بخش دیگری از برنامه، گروه دف نوازی رخشی با اجرای دف و مداحی در مدح حضرت محمد (ص) به اجرای برنامه پرداخت و محمد صدیقی، تاریخ نگار نیز سخنرانی کرد.

رونمایی از آثار و اجرای هنرهای بومی

رونمایی از کتاب های «سیا وه شانه» با ترجمه مهدی سرمس و «ئارچیبالد روزڤیلتی له مهاباد» با ترجمه عابد حسینی از انجمن ژیار صاحب، از دیگر بخش های این رویداد فرهنگی بود.

همچنین از حامیان برگزاری برنامه تقدیر شد و نمایشگاه سوخته نگاری حامد رضایی، از هنرمندان بانه، برپا شد.

اجرای هه ڵپه رکی توسط گروه «به روژه» بانه نیز پایان بخش بخش های هنری این برنامه بود؛ رویدادی که تلاش داشت گوشه ای از توانمندی ها و تنوع فرهنگی و هنری شهرهای سقز و بانه را در فضای فرهنگی سنندج بازتاب دهد.