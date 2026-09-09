سرویس جهان- سازمان آموزش بین‌الملل با اعلام همبستگی با اتحادیه معلمان شمال و شرق سوریه، از مطالبات این اتحادیه برای آموزش به زبان مادری، حقوق حرفه‌ای معلمان و مشارکت آنان در اصلاحات نظام آموزشی حمایت کرد.

به گزارش کردپرس سازمان آموزش بین‌الملل اعلام کرد، روز ۳۰ اوت 2026، شماری از معلمان و کارکنان حوزه آموزش در اعتراض به تصمیم کاهش ساعات آموزش زبان کردی، به‌صورت مسالمت‌آمیز مقابل اداره آموزش حسکه تجمع کردند. معترضان خواستار حفظ حق دانش‌آموزان کرد برای تحصیل به زبان مادری خود و به رسمیت شناختن نقش معلمانی شدند که طی سال‌های گذشته برای تدوین برنامه‌های درسی، مواد آموزشی و روش‌های تدریس به زبان کردی فعالیت کرده‌اند.

این اعتراض‌ها پس از تصمیم برای محدود کردن آموزش زبان کردی به سه ساعت در هفته برای دانش‌آموزان کرد صورت گرفت. سازمان آموزش بین‌الملل با حمایت از اتحادیه معلمان شمال و شرق سوریه، از وزارت آموزش سوریه خواست در این تصمیم تجدیدنظر کند و مستقیماً با معلمان و نمایندگان صنفی آنان وارد گفت‌وگو شود.

اتحادیه معلمان شمال و شرق سوریه هشدار داده است که کاهش ساعات آموزش زبان کردی می‌تواند توانایی دانش‌آموزان در یادگیری، خواندن، نوشتن و استفاده علمی از زبان مادری خود را تضعیف کند. این اتحادیه تأکید دارد که مسئله تنها به تعداد ساعات درسی محدود نمی‌شود، بلکه به حقوق زبانی و فرهنگی، دسترسی برابر به آموزش باکیفیت و جایگاه زبان کردی در نظام آموزشی مربوط است.

دیوید ادواردز، دبیرکل سازمان آموزش بین‌الملل، در نامه اعتراضی این سازمان به محمد عبدالرحمن تورکو، وزیر آموزش سوریه، تأکید کرد که آموزش به زبان مادری یک حق اساسی آموزشی و عاملی مهم برای تحقق آموزش باکیفیت، فراگیر و برابر است.

به گفته سازمان آموزش بین‌الملل، کاهش زمان آموزش زبان کردی علاوه بر دانش‌آموزان، جایگاه حرفه‌ای معلمان کردزبان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. این معلمان طی سال‌های گذشته تجربه و تخصص قابل توجهی در زمینه تدوین برنامه‌های درسی، تولید مواد آموزشی و توسعه روش‌های تدریس به زبان کردی به دست آورده‌اند و محدود کردن این حوزه می‌تواند بر مسئولیت‌ها، حجم کار و حتی نیازهای استخدامی آینده آنان اثر بگذارد.

این سازمان همچنین تأکید کرده است که اصلاح نظام آموزشی نباید بدون مشارکت افرادی انجام شود که مستقیماً در مدارس و کلاس‌های درس فعالیت می‌کنند. به گفته ادواردز، گفت‌وگوی اجتماعی و مشورت با نمایندگان معلمان برای تدوین اصلاحات پایدار، مبتنی بر شواهد و متناسب با واقعیت‌های مدارس ضروری است.

سازمان آموزش بین‌الملل از مطالبات اتحادیه معلمان شمال و شرق سوریه برای لغو محدودیت سه ساعت در هفته، تضمین حق دانش‌آموزان برای تحصیل به زبان مادری، حفظ آموزش زبان کردی به‌عنوان بخشی از نظام آموزشی، صیانت از دستاوردهای آموزشی و تخصص معلمان کردزبان و تأمین امنیت شغلی و شرایط کاری آنان حمایت کرده است.

همزمان، شماری از دانش‌آموزان نیز در حمایت از مطالبات معلمان در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز شرکت کرده‌اند و اعلام کرده‌اند تا زمانی که حق تحصیل به زبان مادری آنان تضمین نشود، وارد کلاس‌های درس نخواهند شد.

اتحادیه معلمان شمال و شرق سوریه اعلام کرده است که با اصلاح و بهبود نظام آموزشی مخالف نیست، اما تأکید دارد هرگونه تغییر باید با مشارکت دموکراتیک معلمان و نمایندگان آنان انجام شود. این اتحادیه ضمن تأکید بر ادامه گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز با مسئولان، خواستار آن شده است که اصلاحات آموزشی به تضعیف حقوق زبانی دانش‌آموزان و حقوق حرفه‌ای معلمان منجر نشود.

سازمان آموزش بین‌الملل نیز با تأکید بر ضرورت گفت‌وگوی سازنده میان وزارت آموزش و نمایندگان معلمان، خواستار یافتن راه‌حلی شده است که ضمن حفظ حقوق آموزشی دانش‌آموزان، کیفیت آموزش را تقویت و اعتماد معلمان و جامعه به نظام آموزشی را حفظ کند.