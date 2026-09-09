با عادی شدن نفرتپراکنی علیه کُردها نمیتوان از صلح اجتماعی سخن گفت
به گزارش کردپرس، «سری ساکیک» نماینده حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی) در آگری با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی X، نسبت به افزایش پیامهای نژادپرستانه و نفرتآمیز علیه کُردها واکنش نشان داد و اعلام کرد که این نوع ادبیات در جامعه و فضای مجازی به تدریج در حال عادی شدن است. وی تأکید کرد که توهین به کودکان کُرد، ارزشهای جامعه کُرد و جانباختگان این جامعه، بدون هیچ مانعی در شبکههای اجتماعی منتشر میشود.
ساکیک با درخواست از مسئولان برای تصویب قوانین بازدارنده علیه جرایم نفرتمحور گفت: «هر روز در تمامی عرصههای رسانهای، نژادپرستی و زبان نفرت علیه مردم کُرد بیشتر عادی میشود.»
وی افزود: «در حالی که مردم حتی برای کوچکترین انتقاد سیاسی با برخوردهای قضایی و بازداشت مواجه میشوند، توهین و زبان نفرت علیه کودکان کُرد، ارزشهای آنان و کسانی که جان خود را از دست دادهاند، هر روز و هر لحظه بهراحتی منتشر میشود.»
واکنش به پیامهای توهینآمیز پس از درگذشت محمد آکوش
نماینده دم پارتی در آگری با اشاره به پیامهای منتشرشده علیه محمد آکوش، رئیس مشترک شهرداری آگری، گفت این موضوع تنها به چند پیام در شبکههای اجتماعی محدود نمیشود.
وی اظهار داشت: «باید پرسید اگر این پیامهای نازل و توهینآمیز علیه محمد آکوش عزیز، که به تازگی او را به خاک سپردهایم، علیه یکی از اعضای حاکمیت منتشر میشد، آیا امروز چنین واکنشی در جامعه ایجاد نمیشد؟»
ساکیک تأکید کرد که این رخداد نتیجه یک روند طولانیمدت در زمینه تحریکات اجتماعی مبتنی بر نژادپرستی و نفرت است و مسئولیت دولت، جلوگیری از گسترش چنین تحریکاتی برای جلوگیری از ایجاد شکافها و درگیریهای بزرگ اجتماعی است.
درخواست برای برخورد قانونی با جرایم نفرتمحور
سری ساکیک با تأکید بر ضرورت اجرای قوانین مؤثر علیه جرایم ناشی از نفرت گفت: «در کشوری که توهین به مردگان، کودکان، هویت و ارزشهای کُردها عادی تلقی میشود، نمیتوان از صلح اجتماعی سخن گفت.»
وی خواستار برداشتن گامهای حقوقی در این زمینه شد و اعلام کرد که علیه حساب کاربری منتشرکننده این پیامها شکایت ثبت کردهاند و روند پیگیری حقوقی آن را ادامه خواهند داد.
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