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خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ۱۰:۳۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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دومین روز از نمایشگاه بین المللی کتاب سنندج

دومین روز از نمایشگاه بین المللی سنندج با حضور مردم و برگزاری پنل های تخصصی در محل نمایشگاه های سنندج برگزار شد.
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