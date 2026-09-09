خانه / فیلم / خبر / دومین روز از نمایشگاه بین المللی کتاب سنندج مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: 3240 ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ۱۰:۳۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ دومین روز از نمایشگاه بین المللی کتاب سنندج دومین روز از نمایشگاه بین المللی سنندج با حضور مردم و برگزاری پنل های تخصصی در محل نمایشگاه های سنندج برگزار شد. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی آبگیری سد آناهیتا پس از ۱۶ سال مهمتربن اتفاق هفته دولت بود خبر بعدی با عادی شدن نفرتپراکنی علیه کُردها نمیتوان از صلح اجتماعی سخن گفت
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