آبگیری سد آناهیتا پس از ۱۶ سال مهمتربن اتفاق هفته دولت بود
به گزارش کردپرس؛ بهرام درویشی با تشریح دستاوردهای سفر وزیر نیرو به استان کرمانشاه اظهار کرد: این سفر در حوزه آب بسیار پربار بود و اتفاقات خوبی برای طرحهای مهم و راهبردی استان رقم خورد.
وی افزود: سد کبوترلانه یا آناهیتا پس از بیش از ۱۶ سال و با وجود پیچیدگیهای مالی، حقوقی، فنی و اجتماعی، آبگیری شد و این اتفاق یکی از مهمترین دستاوردهای حوزه آب استان در این سفر بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه ادامه داد: سد آناهیتا از سدهای استراتژیک و مهم استان در شرق کرمانشاه است که قرار است آب مورد نیاز شهر کنگاور را تا افق سال ۱۴۳۰ برای جمعیتی حدود ۶۶ هزار نفر تأمین کند.
درویشی تأمین آب پایدار کشاورزان و حقابه پاییندست، تأمین آب مورد نیاز بخش صنعت شهرستان کنگاور به میزان حدود چهار میلیون مترمکعب در سال و تأمین کامل حقابه زیستمحیطی پاییندست را از دیگر اهداف این سد عنوان کرد.
وی گفت: ظرفیتهای گردشگری سد آناهیتا نیز مورد توجه قرار گرفته و همزمان مطالعات ظرفیتشناسی گردشگری این منطقه آغاز شده است تا از ظرفیتهای موجود برای توسعه گردشگری منطقه استفاده شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه در ادامه به دیگر طرحهای مهم مورد بازدید و پیگیری در جریان سفر وزیر نیرو اشاره کرد و گفت: توسعه پرده آببند سد زمکان یکی از طرحهای مهم استان است که با قول وزیر نیرو برای تأمین اعتبار، امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۶ وارد مدار بهرهبرداری شود.
درویشی افزود: با اجرای این طرح، یکهزار و ۵۷۰ هکتار از اراضی منطقه گهواره و باغات سیب درجه یک این منطقه به صورت حقآبهبران سنتی از آب بهرهمند میشوند و آب شرب بلندمدت شهر گهواره نیز تأمین خواهد شد.
وی همچنین از پیگیری طرح خط انتقال آب آزادی خبر داد و گفت: این طرح برای تأمین آب کشاورزی ۹۰۲ هکتار از اراضی منطقه، تأمین آب بلندمدت شرب تازهآباد، اسلامآباد غرب و کرند و همچنین تأمین آب بلندمدت شهرهای نفتشهر و سومار دنبال میشود.
تأمین اعتبار ۱۰۰ درصدی سد قشلاق
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه یکی دیگر از مصوبات مهم سفر وزیر نیرو را مربوط به سد قشلاق در شهرستان صحنه دانست و اظهار کرد: برای این سد در شرق استان قول تأمین ۱۰۰ درصدی اعتبارات داده شده و مقدمات لازم برای آبگیری آن نیز در حال فراهم شدن است.
درویشی همچنین به آغاز عملیات اجرایی طرح هواسان اشاره کرد و گفت: شروع مجدد این پروژه که سالها متوقف بود، از دیگر اتفاقات مهم این سفر است.
وی افزود: این طرح به عنوان یک مخزن اضطراری، نقش مهمی در جبران کسری آب بخش مهمی از اراضی سامانه گرمسیری خواهد داشت و از پروژههای بسیار مهم استان محسوب میشود.
تسریع در مطالعات سامانه سردسیری و تأمین آب شرب کرمانشاه
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه ادامه داد: تسریع در مطالعات سامانه سردسیری، تأمین آب شرب بلندمدت شهر کرمانشاه از سد بیستون و اتمام کارهای باقیمانده سامانه گرمسیری نیز از جمله مصوبات مهم سفر وزیر نیرو به استان بود.
درویشی تأکید کرد: امیدواریم اعتبارات وعده دادهشده برای این طرحها در زمان مناسب و به میزان کافی تخصیص پیدا کند تا بتوانیم پروژهها را با سرعت بیشتری به سرانجام برسانیم.
وی در ادامه با اشاره به مجموع پروژههای افتتاحشده در جریان این سفر گفت: ارزش اقتصادی پروژههایی که در سفر وزیر نیرو به استان کرمانشاه افتتاح شد، بیش از ۵۸ هزار میلیارد تومان، معادل ۵۸ همت، برآورد شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه اظهار کرد: این حجم از پروژهها حاصل سرمایهگذاری دولت و حاکمیت و بهویژه اجرای مصوبات و پیگیریهای سفر دولت به استان کرمانشاه در سال ۱۴۰۴ است که نقش مهمی در تسریع روند اجرای طرحها داشت.
درویشی افزود: در بخش آب نیز یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سفر سال ۱۴۰۴ دولت به استان مصوب شده بود که این اعتبار به صورت ۱۰۰ درصدی تخصیص یافت و یکی از سالهای ویژه در حوزه اعتبارات عمرانی بخش آب استان رقم خورد.
وی گفت: امیدواریم این روند در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه پیدا کند و اعتبارات لازم برای اجرای تعهدات و مصوبات سفر اخیر وزیر نیرو نیز به موقع تأمین و تخصیص یابد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه در پایان تأکید کرد: مجموعه مدیریت استان، شرکت آب منطقهای و دستگاههای مرتبط، پیگیری مصوبات این سفر را با جدیت دنبال خواهند کرد تا پروژههای مصوب در کوتاهترین زمان ممکن عملیاتی و تکمیل شوند.
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