سرویس ایران - وزیر امور خارجه در گفت‌وگو با همتای ژاپنی خود از پیشرفت قابل توجه مذاکرات ایران و عمان برای تعیین یک مسیر موقت تردد در تنگه هرمز خبر داد و مسیر بازگشت به وضعیت عادی در تنگه هرمز را بازگشت و پایبندی طرف آمریکایی به تعهدات و امضای خود در تفاهم نامه اسلام آباد دانست.

به گزارش کردپرس، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه امروز سه‌شنبه ۱۷ شهریور با «توشیمیتسو موتگی» وزیر امور خارجه ژاپن درباره موضوعات دوجانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه مسئولیت وضعیت تنش کنونی در منطقه را متوجه نقض تاسف بار تعهدات آمریکا در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد دانست و تصریح کرد؛ «راه حل ساده است. بازگشت و پایبندی طرف آمریکایی به تعهدات و امضای خود در تفاهم نامه اسلام آباد زمینه را برای بازگشت به وضعیت عادی فراهم خواهد کرد.»

عراقچی همچنین با تشریح آخرین وضعیت مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز، از پیشرفت قابل توجه گفت‌وگوهای دو کشور برای تعیین یک مسیر موقت تردد در تنگه خبر داد و بر تداوم رایزنی‌ها میان دو کشور برای توافق درباره سازوکارهای آتی مدیریت تنگه هرمز تأکید کرد.

وزیر خارجه ژاپن نیز با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها در منطقه، بر ضرورت تداوم رایزنی‌ها و هماهنگی‌های دیپلماتیک میان کشورهای منطقه و کشورهای ذینفع با هدف برقراری امنیت در منطقه و تردد آزاد و ایمن در تنگه هرمز تأکید کرد.

وزرای امور خارجه ایران و ژاپن همچنین در خصوص پیگیری برخی موضوعات دوجانبه و کنسولی توافق کردند.