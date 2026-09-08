اعضای مجلس دم پارتی مشخص شدند
به گزارش کردپرس، حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی) پنجمین کنگره عمومی فوقالعاده خود را در مرکز فرهنگی ناظم حکمت در منطقه ینیمحله آنکارا برگزار کرد و اعضای جدید مجلس حزب را انتخاب کرد. در این کنگره همچنین تونجر بکرخان و تولای حاتماوغلاری بار دیگر بهعنوان روسای مشترک حزب انتخاب شدند.
به نوشته آژانس خبری مزوپوتامیا، انتخابات کنگره با حضور حدود ۶۰۰ نماینده و با ارائه یک فهرست واحد برگزار شد. در جریان این انتخابات، مجلس جدید حزب (PM) نیز تعیین شد و شماری از چهرههای جدید در ترکیب این مجلس قرار گرفتند.
بر اساس نتایج اعلامشده، ۲۸ عضو جدید بهعنوان اعضای اصلی مجلس حزب انتخاب شدند. اسامی اعضای جدید مجلس اصلی حزب عبارت است از: آسیه کولچاک، آیفر فاطما چلیک، آیلین هاجالاوغلو، بردان گوندوز، بریوان التر، برنا چلیک، بسریه تکگور، چیغدم کوسه، دوغان ارباش، اکاترینی نیکالائو، اکرم باران، الیف چوبان، ایلم ساروجا، فیکرت ملیح چولاکوغلاری، ساروهان اولوش، ابراهیم آتش، محمد رسول بایکارا، متین کیلاووز، محسن دالفیدان، نایف بولغا، عمر کولپو، سدات شنوغلو، سودا چلیک اوزبینگول، سیفالدین آیدمیر، سزگین کارتال، تورگوت چاتار، ویسی اونات و زیات جیلان.
پس از برگزاری انتخابات مجلس حزب ، پنجمین کنگره عمومی فوقالعاده دم پارتی در روز یکشنبه به کار خود پایان داد.
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