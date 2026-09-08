«اسب سیاه» از مهاباد آمریکا رفت

سرویس آذربایجان غربی- رییس انجمن سینمای جوانان مهاباد گفت: فیلم کوتاه «اسب سیاه» تولید این شهرستان، از میان چند هزار اثر به جمع ۵۰ فیلم برتر جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه آمریکا راه یافت.

به گزارش کردپرس، ادریس محمودیان در این باره اظهار کرد: «اسب سیاه» پس از حضور در مرحله انتخاب این جشنواره، در جمع ۵۰ فیلم برتر قرار گرفته و در ادامه توسط هیات داوران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی افزود: این فیلم کوتاه با موضوعی اجتماعی و به صورت محصول مشترک انجمن سینمای جوانان مهاباد تولید شده و عادل کریمی کارگردانی و رامین محمدیار تهیه‌کنندگی آن را بر عهده داشته‌اند.

رییس انجمن سینمای جوانان مهاباد ادامه داد: «اسب سیاه» روایتگر رابطه پدر و پسری است که در شرایطی متفاوت با یکدیگر مواجه می‌شوند. پدر بیمار است و پسر که دوران خدمت سربازی خود را سپری می‌کند، مسئولیت مراقبت از یک اسب بیمار را بر عهده دارد.

محمودیان گفت: میلاد صیادی، سوران حسین‌زاده، صلاح شیخ‌محمدی، باران احمدی، فرهاد ظاهری، نرمین خضرپور، چیا الیاسی، بیرکو حسن‌پور، رحمت دیندوست و فرهاد نجاری از عوامل تهیه و تولید این فیلم کوتاه هستند.

وی همچنین از حضور «اسب سیاه» در دومین جشنواره ملی فیلم فضای باز لاهیجان خبر داد و افزود: این فیلم از ۱۷ تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ در این جشنواره حضور خواهد داشت و آیین اختتامیه آن نیز همزمان با روز ملی سینما در اقامتگاه بوم‌گردی هفت محل باغ دیلمون لاهیجان برگزار می‌شود.