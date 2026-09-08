«اسب سیاه» از مهاباد آمریکا رفت
به گزارش کردپرس، ادریس محمودیان در این باره اظهار کرد: «اسب سیاه» پس از حضور در مرحله انتخاب این جشنواره، در جمع ۵۰ فیلم برتر قرار گرفته و در ادامه توسط هیات داوران مورد ارزیابی قرار میگیرد.
وی افزود: این فیلم کوتاه با موضوعی اجتماعی و به صورت محصول مشترک انجمن سینمای جوانان مهاباد تولید شده و عادل کریمی کارگردانی و رامین محمدیار تهیهکنندگی آن را بر عهده داشتهاند.
رییس انجمن سینمای جوانان مهاباد ادامه داد: «اسب سیاه» روایتگر رابطه پدر و پسری است که در شرایطی متفاوت با یکدیگر مواجه میشوند. پدر بیمار است و پسر که دوران خدمت سربازی خود را سپری میکند، مسئولیت مراقبت از یک اسب بیمار را بر عهده دارد.
محمودیان گفت: میلاد صیادی، سوران حسینزاده، صلاح شیخمحمدی، باران احمدی، فرهاد ظاهری، نرمین خضرپور، چیا الیاسی، بیرکو حسنپور، رحمت دیندوست و فرهاد نجاری از عوامل تهیه و تولید این فیلم کوتاه هستند.
وی همچنین از حضور «اسب سیاه» در دومین جشنواره ملی فیلم فضای باز لاهیجان خبر داد و افزود: این فیلم از ۱۷ تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ در این جشنواره حضور خواهد داشت و آیین اختتامیه آن نیز همزمان با روز ملی سینما در اقامتگاه بومگردی هفت محل باغ دیلمون لاهیجان برگزار میشود.
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