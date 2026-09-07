الاعرجی: آمریکا سامانههای پدافندی خود را از اقلیم کردستان عراق خارج میکند
به گزارش کردپرس، قاسم الاعرجی، مشاور امنیتی نخستوزیر عراق امروز یکشنبه با اشاره به اینکه نیروهای ائتلاف بینالمللی تا پایان ماه سپتامبر جاری بهطور کامل از عراق خارج خواهند شد، تأکید کرد که این خروج شامل نیروها و سامانههای پدافند هوایی، از جمله سامانههای مستقر در اقلیم کردستان، خواهد بود.
به نوشته رووداو، الاعرجی بیان کرد: در ۳۰ سپتامبر، نیروهای ائتلاف بهطور کامل از عراق خارج خواهند شد و این اقدام در راستای اجرای توافق میان دولت پیشین و ائتلاف بینالمللی انجام میشود.
وی با تأکید بر اینکه دولت علی الزیدی، نخستوزیر عراق، اجرای این توافق را دنبال میکند، افزود: طرف امریکایی آمادگی کامل خود را برای اجرای توافق و خروج در موعد تعیین شده اعلام کرده است.
به گفته الاعرجی، این خروج شامل تمامی نیروها و سامانههای پدافند هوایی مشمول توافق خواهد بود.
وی درباره سلاح گروههای مسلح و طرفهایی که برای تحویل سلاحهای خود شروطی تعیین کردهاند نیز توضیح داد که پرونده ساماندهی سلاحها پس از خروج نیروهای ائتلاف بررسی خواهد شد.
الاعرجی در این باره گفت: پس از خروج ائتلاف، درباره سازوکاری جامع برای قرار دادن تمامی سلاحها تحت کنترل دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح توافق خواهد شد.
مشاور امنیتی نخستوزیر عراق همچنین از پیشرفت تفاهمها میان دولت عراق و گروههای مسلح خبر داد و افزود: مذاکرات بهخوبی و بسیار مثبت پیش میرود و تفاهم مثبتی وجود دارد. کمیته ویژه چارچوب هماهنگی، تحت نظارت مستقیم نخستوزیر، به فعالیت خود برای تعیین تکلیف این پرونده ادامه میدهد.
الاعرجی درباره سامانههای پدافند هوایی امریکایی متعلق به ائتلاف بینالمللی در اقلیم کردستان نیز تأکید کرد که تمامی این سامانهها نیز مشمول خروج خواهند بود.
وی اشاره کرد که روند خروج نیروها و سامانهها عملا بهصورت مرحلهای آغاز شده است.
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