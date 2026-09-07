واردات ۲۰۸ میلیون دلاری ایران از طریق رویه تجارت مرزی کولبری
به گزارش کردپرس، خالد جنگجو در گفت و گویی خبری افزود: این میزان واردات در سال گذشته تنها ۸۷۰ تن به ارزش ٣ میلیون دلار بود که بر این اساس، واردات کولبری رشد ۶ هزار و ۵۰۰ درصدی را ثبت کرده است.
ناظر گمرکات آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به نقش گمرکات استان در حوزه ترانزیت گفت: در بخش ترانزیت خارجی، در مجموع یک میلیون و ۷۰۵ هزار تن کالا به ارزش بیش از چهار میلیارد دلار و ۳۴۱ میلیون دلار جابهجا شده که نسبت به پارسال ۱۴ درصد افزایش یافته است.
او با بیان اینکه در ترانزیت داخلی نیز طی پنج ماهه نخست امسال ۲۶۸ هزار و ۷۸۷ تن کالا جابهجا شده، اظهار کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۷۸ درصدی را نشان میدهد.
جنگجو همچنین از تردد ۳۱۲ هزار و ۸۶۶ دستگاه خودرو، کامیون، تریلر و اتوبوس از گمرکات استان در بازه مذکور خبر داد و گفت: از این میزان، ۲۳۲ هزار و ۲۳۳ دستگاه کامیون و تریلر، ۷۵ هزار و ۳۴۴ دستگاه سواری و پنج هزار و ۲۸۹ دستگاه اتوبوس ثبت شده است که میانگین تردد روزانه آنها هزار و ۴۹۸ دستگاه کامیون و تریلر، ۴۸۶ دستگاه سواری و ۳۴ دستگاه اتوبوس بوده است.
ناظر گمرکات آذربایجان غربی درباره تردد مسافران اظهار کرد: در مجموع ۲.۳ میلیون نفر مسافر از گمرکات استان در سال جاری تردد کردهاند که میانگین روزانه این ترددها ۱۵ هزار و ۱۲۵ نفر بوده است.
او با اشاره به اینکه در زمان جنگ براساس تدابیر استاندار آذربایجانغربی استفاده کامل از ظرفیتهای گمرکات استان در دستور کار بود اضافه کرد: واردات کالاهای اساسی در زمان جنگ رمضان تداوم داشت و در این زمینه واردات سه هزار تن برنج و ۲ هزار و ۷۸۲ تن حبوبات از گمرکات آذربایجان غربی ثبت شده است.
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