خانه / فیلم / خبر / کورتەی هەواڵەکانی 16ی خەرمانانی ۱۴۰۵ی هەتاوی مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: 3240 ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ۱۳:۳۱ زمان مطالعه: 2 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ کورتەی هەواڵەکانی 16ی خەرمانانی ۱۴۰۵ی هەتاوی کورتەی گرینگترین هەواڵەکانی 16ی خەرمانانی ۱۴۰۵ی هەتاوی لە ستۆدیۆی کوردپرێس پێشکەشتان دەکرێت. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی نماینده مجلس: کنترل بازار و مدیریت قیمتها به بهانه شرایط جنگی رها شده است خبر بعدی نامه سرگشاده کارکنان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی به استاندار: «ما هم اخطار مشمول قطع بدهیم؟»
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