کمبود اسکناس جدید سوریه؛ مشکلات ساکنان حسکه در معاملات روزمره
به گزارش کردپرس، محدودیت دسترسی به پول جدید سوریه در حسکه موجب ایجاد اختلال در معاملات و افزایش نارضایتی شهروندان شده است. همزمان، گزارشها حاکی از آن است که برخی صرافیها و تجار هنگام تبدیل اسکناسهای قدیمی به پول جدید، ارزش اسکناسهای قدیمی را با تخفیف محاسبه میکنند؛ اقدامی که فشار بیشتری بر ساکنان وارد کرده است.
به نوشته آژانس خبری نورسپرس، سوریه از اول ژانویه ۲۰۲۶ روند جایگزینی اسکناسهای قدیمی با واحد پول جدید را در چارچوب طرح اصلاحات پولی آغاز کرد. هدف از این طرح، سادهسازی معاملات و جایگزینی اسکناسهایی بود که در دوره حکومت پیشین سوریه منتشر شده بودند.
در چارچوب اصلاحات جدید، دو صفر از واحد پول سوریه حذف شد؛ به این معنا که ۱۰۰ لیره قدیمی سوریه معادل یک لیره جدید محسوب میشود.
بانک مرکزی سوریه در ابتدا برای اجرای این طرح یک دوره انتقالی تدریجی در نظر گرفته بود، اما اسکناس قدیمی لیره سوریه از ۳۱ جولای ۲۰۲۶ دیگر به عنوان پول قانونی قابل استفاده نیست. با این حال، بانک مرکزی امکان خارج کردن و تبدیل اسکناسهای قدیمی را از طریق یک روند جداگانه و طی یک دوره پنجساله فراهم کرده است.
روند جایگزینی اسکناسها در مناطق مختلف سوریه با چالشهایی از جمله کمبود نقدینگی، تشکیل صفهای طولانی در مراکز مبادله و سردرگمی درباره پذیرش اسکناسهای قدیمی و جدید همراه بوده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی سوریه، تا ماه آگوست حدود ۹۵ درصد از حجم اسکناسهای قدیمی در سراسر کشور با اسکناسهای جدید جایگزین شده بود، اما کمبود پول جدید همچنان در برخی مناطق ادامه دارد.
در استان حسکه، شهروندان خواستار افزایش عرضه اسکناسهای جدید به بازارهای محلی و ایجاد مراکز بیشتر برای مبادله پول هستند. آنها میگویند محدودیت دسترسی به پول جدید باعث شده در پرداخت هزینه کالاهای اساسی و دریافت برخی خدمات با مشکل مواجه شوند.
ساکنان همچنین نسبت به عملکرد برخی تجار و صرافیها انتقاد کرده و میگویند برخی از آنها از کمبود اسکناس جدید سوءاستفاده کرده و هنگام تبدیل پول قدیمی، ارزش آن را کمتر از میزان تعیینشده محاسبه میکنند.
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