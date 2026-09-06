برای اداره ترکیه آمادهایم؛ هدف ساختن جمهوری دموکراتیک است
به گزارش کردپرس، «تونجر بکرخان» رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلقها(دم پارتی) در سخنرانی خود در پنجمین کنگره عادی دمپارتی در آنکارا، ضمن تأکید بر آمادگی این حزب برای تحولات جدید در ترکیه، گفت: «ما برای دوره جدید آمادهایم و برای اداره ترکیه داوطلب هستیم.» وی همچنین با اشاره به روند حل مسئله کُرد، از عبدالله اوجالان و تمامی بازیگران سیاسی که در شکلگیری این روند نقش داشتهاند، قدردانی کرد و گفت که دمپارتی برای پیشبرد این روند آماده است.
به نوشته آژانس خبری مزوپوتامیا، پنجمین کنگره عادی دمپارتی در مرکز فرهنگی ناظم حکمت در منطقه ینیمحله آنکارا و با حضور شمار زیادی از نمایندگان این حزب از مناطق مختلف ترکیه برگزار شد.
بکرخان که پس از تولای حاتماوغلاری سخنرانی کرد، سخنان خود را به زبان کُردی آغاز کرد و ضمن خوشامدگویی به شرکتکنندگان، به مردم ترکیه و مناطق کُردنشین این کشور سلام فرستاد. وی همچنین سلام خود را به عبدالله اوجالان رساند و از او به عنوان فردی یاد کرد که برای صلح به همه شهروندان امید داده است. بکرخان همچنین یاد محمد آککوچ، رئیس مشترک این حزب در آگری را که به تازگی جان خود را از دست داده است، گرامی داشت.
پذیرش کاستیهای حزب
رئیس مشترک دمپارتی با اشاره به فشارها و مشکلاتی که این حزب طی سالهای گذشته با آن مواجه بوده است، گفت که اعضای حزب با وجود فشارها و دشواریها از مبارزه خود عقبنشینی نکردهاند.
بکرخان در عین حال با انتقاد از عملکرد حزب، برخی کاستیها را پذیرفت و گفت دمپارتی نتوانسته است در برخی موارد پیامهای خود را به جامعه بهخوبی منتقل کند و در مواردی نیز سخنان و مواضع خود را تکرار کرده است.
وی همچنین گفت که حزب میتوانست روابط قویتری با گروههای مختلف اجتماعی و باورهای گوناگون ایجاد کند و افزود تلاشهای حزب در زمینه مسائل زیستمحیطی کافی نبوده است. بکرخان همچنین به کارزارهای حزب علیه مواد مخدر اشاره کرد و گفت در این زمینه نیز تلاشهای بیشتری برای مشارکت دادن جامعه لازم بوده است.
او تأکید کرد که حزب قصد دارد این کاستیها را با همکاری یکدیگر برطرف کند و برای ساخت «جمهوری دموکراتیک» فعالیتهای خود را آغاز خواهد کرد.
«این کنگره آغاز ساخت جمهوری دموکراتیک است»
بکرخان در ادامه سخنان خود با اشاره به بحرانهای سیاسی و اجتماعی ترکیه گفت ساختار جمهوری طی یک قرن گذشته نتوانسته است مشکلات موجود میان گروههای مختلف جامعه را حل کند و این مسئله به تداوم بحرانها منجر شده است.
وی گفت ترکیه اکنون با یک فرصت مهم برای عبور از این بحرانها مواجه است و در این زمینه از عبدالله اوجالان و دیگر بازیگران سیاسی که زمینه شکلگیری روند کنونی را فراهم کردهاند، تشکر کرد.
رئیس مشترک دمپارتی، حل نشدن مسئله کُرد را یکی از عوامل اصلی بحرانهای ترکیه دانست و تأکید کرد که موفقیت کُردها نباید به عنوان تهدید دیده شود، بلکه باید به عنوان موفقیت کل جامعه ترکیه تلقی شود. به گفته او، اگر کُردها به بازیگرانی سازنده تبدیل شوند، ترکیه نیز میتواند از این روند سود ببرد و قدرتمندتر شود.
بکرخان همچنین بر موضع دمپارتی درباره «راه سوم» تأکید کرد و گفت دو جریان سیاسی تاکنون ترکیه را اداره کردهاند، اما هیچکدام نتوانستهاند مشکلات اساسی کشور را حل کنند. وی افزود ترکیه نه پیش از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه (AKP) کشوری بدون مشکل بوده و نه در دوره حاکمیت این حزب مشکلات آن حل شده است.
او «راه سوم» را راه مردم، زنان و اقشار تحت فشار توصیف کرد و گفت دمپارتی برای ارائه راهحلهای سیاسی آماده است و برای موفقیت در این مسیر تلاش بیشتری خواهد کرد.
بکرخان در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: «ما برای اداره ترکیه داوطلب هستیم.» وی افزود کنگره حزب قرار است نیروهای سیاسی و چشماندازی را شکل دهد که بتوانند ترکیه را اداره کنند.
رئیس مشترک دمپارتی همچنین تأکید کرد که این حزب در برابر افرادی که قصد دارند روند جاری را با مشکل مواجه کنند، خواهد ایستاد و گفت: «ما برای دوره جدید آمادهایم و این تغییر را با یکدیگر ایجاد خواهیم کرد.»
وی در پایان سخنان خود پنجمین کنگره عادی دمپارتی را «آغاز ساخت جمهوری دموکراتیک» خواند و گفت بذر این روند در آنکارا کاشته میشود.
پس از سخنرانی بکرخان، کنگره پشت درهای بسته ادامه یافت و قرار است با ارائه و بررسی گزارشهای عملکرد و مالی حزب به پایان برسد.
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