خودداری دانشآموزان مدارس قامشلو از حضور در کلاس در اعتراض به محدودیت آموزش زبان کُردی
به گزارش کردپرس، دانشآموزان مدارس قامشلو در نخستین روز سال تحصیلی جدید با برگزاری تجمع و صدور بیانیه، مخالفت خود را با تصمیم وزارت آموزش سوریه درباره محدود کردن آموزش زبان کُردی به سه جلسه در هفته اعلام کردند و خواستار تدریس محتوای آموزشی به زبان کُردی شدند. آنها تأکید کردند که تا زمان پذیرش حق آموزش به زبان مادری و تأمین مطالب درسی کُردی، در کلاسهای درس حاضر نخواهند شد.
به نوشته آژانس خبری هاوار، سال تحصیلی جدید در استان حسکه از روز ۶ سپتامبر ۲۰۲۶ و در شرایطی آغاز شد که روند ادغام میان نهادهای مدیریت خودگردان و ساختارهای دولت موقت سوریه وارد مرحله جدیدی شده است. در همین چارچوب، موضوع آموزش به زبان کُردی به یکی از مسائل مورد اختلاف تبدیل شده است.
شماری از دانشآموزان مدارس قامشلو در اظهارات خود، تصمیم وزارت آموزش سوریه را مغایر با حقوق دانشآموزان کُرد و خواستههای خود دانستند. آنها تأکید کردند که زبان کُردی بخشی از هویت، فرهنگ و موجودیت آنهاست و اختصاص تنها سه جلسه در هفته برای آموزش این زبان را نمیپذیرند.
دانشآموزان در بیانیه خود اعلام کردند: «زبان کُردی صدای، فرهنگ و موجودیت ماست و ما سه جلسه را نمیپذیریم.» آنها همچنین تأکید کردند که مخالفتشان با هیچ زبان دیگری نیست، بلکه خواهان حفظ زبان مادری و حقوق آموزشی خود هستند.
در این بیانیه آمده است که حق آموزش به زبان مادری باید مورد حمایت قرار گیرد و هزاران نفر برای دستیابی به این حق جان خود را از دست دادهاند. دانشآموزان بر همین اساس اعلام کردند تا زمانی که مطالب آموزشی به زبان کُردی و حق تحصیل به زبان مادری آنها پذیرفته نشود، وارد کلاسهای درس نخواهند شد.
دانشآموزان اعتراض خود را با شعارهای «زبان ما کُردی است و حق ما قانونی است» و «بدون زبان، زندگی ممکن نیست» به پایان رساندند.
در شهر چلآغا نیز تصمیم وزارت آموزش سوریه مورد اعتراض قرار گرفت و دانشآموزان کُرد این شهر و منطقه علیان در اطراف آن از حضور در مدارس خودداری کردند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی دانشآموزان و خانوادههای آنها، قرار است روز دوشنبه ۷ سپتامبر نیز دانشآموزان در برابر مدارس شهر قامشلو و مناطق و شهرکهای تابع آن، در اعتراض به وضعیت آموزش زبان کُردی، بیانیههایی صادر کنند.
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