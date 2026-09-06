ائتلاف اداره دولت عراق: عراق در شرایط مالی سختی است و تاب هیچگونه ماجراجویی را ندارد
به گزارش کردپرس، ائتلاف اداره دولت عراق در بغداد سیوهشتمین نشست عادی خود را برگزار کرد و در بیانیهای رسمی، شماری از مهمترین مسائل و پروندههای اقتصادی، سیاسی و حقوقی مرتبط با عراق را بررسی کرد.
اعضای ائتلاف در این نشست حمایت کامل خود را از اقدامات دولت و دستگاه قضایی عراق برای مقابله با فساد و مجازات مفسدان اعلام کردند.
در بخش دیگری از این نشست، تحولات داخلی عراق و تغییرات منطقهای مورد بررسی قرار گرفت و ائتلاف بر اهمیت یکپارچهسازی موضع ملی برای حفظ حاکمیت و ثبات عراق تأکید کرد.
ائتلاف اداره دولت همچنین درباره ضرورت دور نگه داشتن عراق از پیامدهای تحریمهایی که آمریکا علیه شماری از کشورها اعمال میکند، هشدار داد و تأکید کرد که عراق در مرحلهای دشوار از نظر مالی قرار دارد و شرایط کشور توان تحمل هیچگونه ماجراجویی را ندارد.
درخصوص تکمیل ساختار کابینه دولت نیز تصمیم گرفته شد از ابتدای هفته آینده مجموعهای از مذاکرات رسمی با گروهها و جریانهای سیاسی آغاز شود.
همچنین بر تسریع مذاکرات درباره پیشنویس قانون نفت و گاز تأکید شد تا این طرح برای تصویب به پارلمان عراق ارسال شود.
ائتلاف اداره دولت در بخش دیگری از بیانیه خود بر پایبندی به اصول قانون اساسی برای رد هرگونه گفتمان فرقهای، تقویت وحدت ملی و حفظ صلح اجتماعی تأکید کرد و بار دیگر خواستار محافظت از عراق در برابر پیامدهای منفی تحریمهای آمریکا شد.
دیدگاه کاربران