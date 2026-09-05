وزیر دارایی عراق به هیأت اقلیم کردستان: با لجاجت مذاکره نکنید تا همه چیز را از دست ندهید

احمد حاجی رشید، نماینده پارلمان عراق، از توصیه‌های فالح ساری، وزیر دارایی این کشور، به هیأت مذاکره‌کننده اقلیم کردستان خبر داد و گفت ساری بر شفافیت، ارائه اسناد و سوابق و ادامه گفت‌وگو و تفاهم تأکید کرده و از هیأت اقلیم خواسته است در مذاکرات «لجاجت نکند تا همه چیز را از دست ندهد».

به گزارش کردپرس احمد حاجی رشید، نماینده فراکسیون جماعت عدالت در پارلمان عراق، اعلام کرد فالح ساری، وزیر دارایی این کشور، در جریان دیدار با هیأت اقلیم کردستان توصیه‌هایی را درباره روند مذاکرات و مسائل مالی مطرح کرده است.

به گفته حاجی رشید، وزیر دارایی عراق خطاب به هیأت اقلیم کردستان تأکید کرده است که هیچ موضوعی را پنهان نکنند و تمامی اسناد و سوابق ثبت‌شده را به‌صورت شفاف در اختیار طرف عراقی قرار دهند.

ساری همچنین بر ضرورت همکاری و تفاهم تأکید کرده و از هیأت اقلیم خواسته است در مذاکرات رویکردی لجوجانه و انعطاف‌ناپذیر نداشته باشد تا «همه چیز خود را از دست ندهد».

وزیر دارایی عراق در ادامه بر شفافیت، تفاهم و تداوم همکاری میان دو طرف تأکید کرده است.