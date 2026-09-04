راهآهن کرمانشاه - اسلامآباد غرب تا یک سال آینده تکمیل میشود
به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی در جریان بازدید میدانی از عملیات اجرایی خط آهن کرمانشاه به اسلامآباد غرب با اشاره به ابعاد ملی و فراملی این طرح ریلی، اظهار کرد: در سفر اخیر نخستوزیر عراق به جمهوری اسلامی ایران، تفاهمنامهای راهبردی امضا شد تا عملیات اجرایی این خط از سمت خاک عراق نیز آغاز شود که این توافق، اراده و عزم دو کشور را برای تسریع در اتصال ریلی بیش از پیش جزم کرده است.
وی با تبیین کارکرد دوگانه باری و مسافری این خط ریلی و جایگاه مرز خسروی بهعنوان یکی از سه پایانه مرزی پرتردد کشور بیان کرد: ۶۰ درصد از زائران اربعین حسینی در جغرافیای استان کرمانشاه و تا محور اسلامآباد غرب مسیر تردد مشترک دارند که بخشی از آنها راهی مرز مهران و بخش عمدهای عازم مرز خسروی و عتبات عالیات میشوند که راهاندازی این شبکه ریلی، تردد میلیونی زائران را به شکل چشمگیری تسهیل و روان خواهد کرد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش ترانزیتی و اقتصادی استان افزود: استان کرمانشاه سهمی ۴۰ درصدی از کل صادرات زمینی جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق را به خود اختصاص داده است و اتصال ریلی به خسروی و بغداد نقشی اساسی در شتاببخشی به تبادلات تجاری، کاهش چشمگیر هزینههای حملونقل و جهش صادراتی ایفا خواهد کرد.
حبیبی با تشریح آخرین وضعیت اجرایی و فنی پروژه خاطرنشان کرد: این طرح به صورت مستمر و مستقیم در حوزه معاونت اجرایی ریاستجمهوری پایش میشود و در سفر سال گذشته رئیسجمهور به کرمانشاه نیز بیشترین اعتبار عمرانی معادل نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان (۶ همت) به این پروژه اختصاص یافت.
نماینده عالی دولت در استان کرمانشاه افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی پروژه بدون وقفه در حال انجام است و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) در قالب سه جبهه و با چندین پیمانکار در بخشهای مختلف مسیر با بهرهگیری از بیش از ۴۰۰ نفر عوامل اجرایی و افزون بر ۱۰۰ دستگاه ماشینآلات سنگین، بخشهای زیرسازی، احداث ابنیه، حفر تونلها و روسازی را پیش میبرد و تاکنون زیرسازی مسیر تا اسلامآباد غرب به ۸۵ درصد رسیده و حدود ۸ کیلومتر ریلگذاری نیز در این مسیر انجام شده است.
استاندار کرمانشاه پیرامون مهمترین چالشهای فراروی این کلانپروژه تأکید کرد: پروژه از حیث توان فنی، مهندسی و اجرایی با هیچ مانعی مواجه نیست و تنها مسئله اصلی، ضرورت تزریق منظم و بهموقع منابع مالی است که تلاش میکنیم از طریق رایزنی و پیگیریهای مستمر با سازمان برنامه و بودجه و معاونت اجرایی ریاستجمهوری، اعتبارات مورد نیاز آن را تأمین کرده تا این شریان حیاتی ریلی در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
در این بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، فرماندار شهرستان کرمانشاه و مدیرکل حوزه استاندار نیز حضور داشتند.
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