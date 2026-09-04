شاسوار عبدالواحد: نیروهای پیشمرگه باید از فرماندهی حزبی خارج و در نهادهای رسمی اقلیم ادغام شوند
به گزارش کردپرس شاسوار عبدالواحد: پیشمرگه نیرویی قانونی و مبتنی بر قانون اساسی است، اما در اقلیم کردستان نیروهای شبهنظامی، حزبی و شخصی وجود دارند
شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، امروز جمعه در بیانیهای اعلام کرد: «عنوان "پیشمرگه" و نیروهای پیشمرگه، عنوان و نیرویی قانونی و مبتنی بر قانون اساسی هستند و هیچ اختلافی بر سر این موضوع وجود ندارد. اما در اقلیم کردستان، نیروهای شبهنظامی، حزبی و شخصی نیز وجود دارند.»
وی همچنین اظهار کرد: «هر نیروی نظامی که ملی نباشد و از یک فرد یا حزب دستور بگیرد، یعنی دستورات خود را از نهادهای رسمی و قانونی دریافت نکند، آن نیرو شبهنظامی محسوب میشود و باید یا خلع سلاح شود یا بهطور کامل در نهادهای ملی و قانونی اقلیم ادغام شود.»
عبدالواحد افزود: «در طول ۱۰ سال گذشته، نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا میلیاردها دلار برای تلاش جهت یکپارچهسازی تنها هشت تیپ پیشمرگه هزینه کردهاند، اما تاکنون این هدف محقق نشده و نتوانستهاند آنها را یکپارچه کنند.»
رئیس جنبش نسل نو همچنین خاطرنشان کرد: «این تیپها، همراه با دیگر نیروهای مسلح، همچنان در عمل از افراد و احزاب دستور میگیرند، نه از نهادهای رسمی و قانونی اقلیم کردستان.»
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