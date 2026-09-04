سرویس ترکیه- «مصطفی قره‌سو» عضو شورای اجرایی KCK با رد ایده اسکان اعضای PKK در اردوگاه‌ها تأکید کرد که هدف این جنبش، حل مسئله کُرد و بازگشت به ترکیه برای فعالیت سیاسی و دموکراتیک است. او همچنین هشدار داد که خروج نیروهای PKK از مناطق کوهستانی قندیل بدون وجود یک طرح سیاسی و امنیتی جامع می‌تواند خلأ امنیتی ایجاد کرده، زمینه بازگشت داعش و حتی وقوع درگیری داخلی میان احزاب کرد، به‌ویژه حزب دموکرات و اتحادیه میهنی را فراهم کند.

به گزارش کردپرس، «مصطفی قره‌سو» از اعضای شورای اجرایی KCK و عضو پیشین کمیته مرکزی PKK در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی «مدیا خبر» اعلام کرد که اعضای این جریان حاضر نیستند در قالب اردوگاه‌هایی اسکان داده شوند و هدف اصلی آنها بازگشت به ترکیه و ادامه فعالیت در چارچوب مبارزه سیاسی و دموکراتیک برای حل مسئله کُرد است. او همچنین تأکید کرد که هرگونه عقب‌نشینی از قندیل و مناطق مرزی باید بر اساس یک طرح سیاسی و امنیتی جامع انجام شود؛ در غیر این صورت، این اقدام می‌تواند به ایجاد خلأ امنیتی و افزایش خطر درگیری میان نیروهای کُرد اقلیم کردستان منجر شود.

قره‌سو در واکنش به موضوع «اردوگاه‌نشینی» اعضای PKK گفت که اسکان اعضای این جریان در اردوگاه‌ها را به‌طور کامل رد می‌کنند.

او اظهار کرد: «ما چنین جنبشی نیستیم و نمی‌توانیم به نیرویی تبدیل شویم که اراده خود را در داخل اردوگاه‌ها محدود کرده و تحت کنترل دیگران قرار دهیم.»

این عضو شورای اجرایی KCK درباره اهداف سیاسی این جریان نیز گفت: «ما می‌خواهیم مسئله کُرد را حل کنیم، به ترکیه بازگردیم، سیاست دموکراتیک را دنبال کنیم و بخشی از مبارزه برای دموکراسی در آن کشور باشیم.»

وی افزود که PKK و جنبش وابسته به آن خود را یک جنبش دموکراتیک و انقلابی می‌دانند و به همین دلیل نمی‌توان از آنها خواست که در اردوگاه‌ها باقی بمانند. قره‌سو همچنین گفت دولت ترکیه شناخت کافی از PKK دارد و می‌داند که این جنبش چنین شرایطی را نخواهد پذیرفت.

هشدار درباره آینده قندیل

قره‌سو در بخش دیگری از سخنان خود درباره سرنوشت مناطق کوهستانی و مرزی، از جمله قندیل و احتمال خروج نیروهای مسلح PKK از این مناطق گفت که مناطقی که نیروهای این جنبش در آنها مستقر هستند، به دلیل موقعیت راهبردی خود همواره در مرکز منازعات و درگیری‌ها قرار داشته‌اند.

به گفته او، اهمیت جغرافیایی این مناطق یکی از عواملی بوده که باعث شده نیروهای PKK طی چند دهه در برابر حملات مختلف، از جمله حملات ارتش ترکیه، مقاومت کنند.

قره‌سو هشدار داد که تخلیه این مناطق بدون فراهم شدن سازوکار مناسب برای مدیریت وضعیت امنیتی می‌تواند «خلأ امنیتی بزرگی» ایجاد کند. به گفته او، چنین خلأیی می‌تواند زمینه را برای فعالیت دوباره گروه‌های افراطی مانند داعش فراهم کند.

او همچنین احتمال بروز درگیری میان گروه‌های سیاسی و نظامی کُرد، به‌ویژه حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، را یکی دیگر از پیامدهای احتمالی خروج بدون برنامه نیروهای PKK دانست.

قره‌سو تأکید کرد که عقب‌نشینی نیروهای این جنبش تنها زمانی امکان‌پذیر است که برای آینده مناطق مورد بحث، یک طرح سیاسی دقیق و جامع وجود داشته باشد. او هشدار داد هرگونه اقدام بدون برنامه می‌تواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد و به تشدید درگیری‌ها در منطقه منجر شود.

روند صلح در ترکیه

اظهارات قره‌سو در شرایطی مطرح می‌شود که روند موسوم به روند صلح و حل مسئله کُرد در ترکیه در ماه‌های اخیر وارد مرحله جدیدی شده است.

بر اساس این گزارش، پارلمان ترکیه در آگوست ۲۰۲۶ «قانون چارچوب» مرتبط با این روند را تصویب کرد اما اجرای عملی آن همچنان با موانع و کندی روبه‌رو است.

این روند پس از مجموعه‌ای از دیدارها و مذاکرات میان طرف‌های مختلف برای حل مسئله کُرد آغاز شد اما همچنان میان جریان‌های کُرد و دولت ترکیه درباره سرعت و نحوه پیشبرد آن اختلاف نظر وجود دارد.

«تولای حاتم‌اوغولاری» رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی) پیشتر اعلام کرده بود که روند مذکور با سرعت بسیار کمی پیش می‌رود و دولت عمداً اجرای برخی اقدامات را به تأخیر می‌اندازد.

همزمان، «مراد قارایلان» از اعضای ارشد PKK نیز انتقادهایی را نسبت به روند موجود مطرح کرده و گفته است که ادامه محدودیت‌ها علیه عبدالله اوجالان باعث شده این روند عملاً متوقف یا معلق شود.