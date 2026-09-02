سرویس سوریه - درگیری‌های سنگین میان نیروهای گارد ملی سویداء و نیروهای دولت موقت سوریه در مناطق غربی و شمال‌غربی این استان بار دیگر از سر گرفته شده است؛ این درگیری‌ها با استفاده از سلاح‌های سنگین و خمپاره همراه بوده و بر اساس گزارش‌های منتشرشده، یک کودک زخمی و دست‌کم ۱۰ عضو نیروهای امنیت داخلی نیز مجروح شده‌اند.

به گزارش کردپرس، درگیری‌ها میان نیروهای گارد ملی سویداء و نیروهای وابسته به دولت موقت سوریه از شامگاه ۳۱ آگوست در مناطق مختلف حومه غربی و شمال‌غربی سویداء آغاز شد و پس از چند ساعت آرامش، ظهر اول سپتامبر بار دیگر شدت گرفت. طرفین در این درگیری‌ها از سلاح‌های سنگین و خمپاره استفاده کردند و گزارش دقیقی از شمار تلفات یا خسارات واردشده به طرفین منتشر نشده است.

بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه (SOHR)، نیروهای دولت موقت شامگاه ۳۱ آگوست مواضع نیروهای گارد ملی سویداء در منطقه «نقیل» در نزدیکی روستای المنصوره در شمال‌غربی شهر سویداء را هدف گلوله‌باران قرار دادند.

در پی این حمله، نیروهای گارد ملی سویداء نیز به منبع آتش پاسخ دادند و درگیری شدیدی میان دو طرف شکل گرفت. در جریان این درگیری‌ها از سلاح‌های سنگین و خمپاره‌انداز استفاده شد و در آن زمان اطلاعاتی درباره میزان تلفات و خسارات منتشر نشده بود.

فرماندهی نیروهای گارد ملی سویداء نیز اعلام کرد که نیروهای دولت موقت در ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه ۳۱ آگوست، مواضعی در جبهه غربی شهر را از چند محور با خمپاره و گلوله‌های ۲۳ میلی‌متری هدف قرار دادند. این فرماندهی اعلام کرد که در نتیجه این حملات، یک کودک زخمی و خسارات مادی نیز وارد شده است.

نیروهای گارد ملی سویداء مدعی شدند که حملات علیه مناطق غیرنظامی انجام شده و تأکید کردند که این حملات «بدون پاسخ نخواهد ماند». این نیروها همچنین اعلام کردند که برای حفاظت از امنیت منطقه و ساکنان آن اقدام خواهند کرد.

در ادامه درگیری‌ها، شامگاه ۳۱ آگوست در مناطق اطراف روستاهای والغا، ریما حازم و تل حدید نیز میان نیروهای امنیت داخلی و نیروهای گارد ملی سویداء درگیری‌هایی با استفاده از سلاح‌های سنگین و خمپاره رخ داد.

اگرچه در ساعات اولیه روز اول سپتامبر آرامش نسبی در حومه غربی سویداء برقرار شد، صدای تیراندازی‌های پراکنده همچنان از برخی مناطق شنیده می‌شد. فرماندهی نیروهای امنیت داخلی سویداء اعلام کرد که ۱۰ نفر از نیروهای این گروه در جریان حمله به مواضع آنها در منطقه تل حدید زخمی شده‌اند.

با وجود چند ساعت آرامش، درگیری‌ها ظهر اول سپتامبر بار دیگر در چند جبهه در حومه غربی سویداء از سر گرفته شد. گزارش‌های محلی حاکی از آن است که در این درگیری‌ها نیز سلاح‌های سنگین و خمپاره مورد استفاده قرار گرفته است.

درگیری‌های اخیر در حالی ادامه دارد که مناطق غربی و شمال‌غربی استان سویداء طی روزهای گذشته شاهد تنش و درگیری میان نیروهای وابسته به دولت موقت سوریه و نیروهای محلی بوده است و تاکنون گزارش جامعی از میزان تلفات انسانی و خسارات ناشی از این دور از درگیری‌ها منتشر نشده است.