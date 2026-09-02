راهپیمایی هزاران نفر در کوبانی در اعتراض به محدودیت آموزش زبان کَُردی

راهپیمایی هزاران نفر در کوبانی در اعتراض به محدودیت آموزش زبان کَُردی
به گزارش کردپرس، هزاران دانشآموز، معلم و ساکن شهر کوبانی در اعتراض به تصمیم وزارت آموزش دولت موقت سوریه که حق تحصیل به زبان کُردی را محدود میکند، تظاهرات و راهپیمایی برگزار کردند. شرکتکنندگان با تأکید بر جایگاه زبان کُردی بهعنوان بخشی از هویت و موجودیت جامعه کُرد، خواستار لغو یا تغییر این تصمیم شدند.
این تظاهرات با شعار «زبان ما موجودیت و هویت ماست؛ آموزش به زبان مادری حق مشروع و اساسی است» برگزار شد.
شروان مسلم، رئیس مشترک دانشگاه کوبانی، در جریان این تجمع سخنرانی کرد و گفت: «ما این تصمیم را نمیپذیریم. این تصمیم باید تغییر کند، زیرا در مناطق کُردنشین هزاران نفر به زبان کُردی تحصیل کردهاند.»
وی همچنین تأکید کرد که تصمیم وزارت آموزش دولت موقت سوریه با اصول و معیارهای دانشگاهی و علمی مطابقت ندارد.
شرکتکنندگان در پایان این راهپیمایی با سر دادن شعارهایی در حمایت از حق آموزش به زبان کُردی، بر ضرورت حفظ و گسترش آموزش به زبان مادری تأکید کردند.
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