۷۳ تن متریک اورانیوم طبیعی در سوریه وجود دارد
به گزارش کردپرس، آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارشی که شامگاه سهشنبه منتشر کرد، اعلام کرد در سوریه نزدیک به ۷۳ تن متریک اورانیوم طبیعی وجود دارد. بر اساس این گزارش، حدود ۵۵ تن از این مواد به شکل مواد مربوط به سوخت و حدود ۱۸ تن نیز به صورت پسماندها و قطعات اورانیومی نگهداری میشود.
در این گزارش آمده است که دولت موقت سوریه در تاریخ ۱۷ جولای اطلاعاتی درباره وجود یکی از این مکانها در اختیار آژانس قرار داده و کارشناسان آژانس پس از دسترسی به محل، تحقیقات خود را درباره وجود اورانیوم طبیعی در آن آغاز کردهاند.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنین درباره مجتمع هستهای دیرالزور اعلام کرد که اسرائیل در سال ۲۰۰۷ این مجتمع را که گفته میشد برای فعالیتهای هستهای ساخته شده بود، منهدم کرده است.
در ادامه گزارش آژانس تأکید شده است که در سوریه فعالیتهایی مرتبط با ساخت و توسعه برنامه هستهای وجود داشته، اما مقامهای پیشین سوریه اطلاعات لازم درباره وجود و فعالیت تأسیسات مرتبط با تولید سوخت و مواد هستهای را در اختیار آژانس قرار ندادهاند.
آژانس همچنین اعلام کرده است که چندین مکان مرتبط با پروژه دیرالزور را شناسایی کرده که در آنها فعالیتهایی مرتبط با مواد هستهای انجام شده یا این مواد در آنها نگهداری میشده است.
بر اساس این گزارش، آژانس بینالمللی انرژی اتمی از چند سال پیش تحقیقات خود درباره برنامه هستهای سوریه در دوره حکومت پیشین را آغاز کرده و اسناد و اطلاعاتی درباره این برنامه جمعآوری کرده است. این نهاد اعلام کرده تحقیقات خود را درباره مواد هستهای موجود در اختیار سوریه ادامه خواهد داد.
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