نشست آموزشی کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی سه استان غربی کشور در کردستان برگزار شد

سرویس کردستان - نشست آموزشی کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان های کردستان، کرمانشاه و همدان با هدف هم افزایی، انتقال تجربه و بررسی راهکارهای توسعه پوشش بیمه ای جامعه هدف، به میزبانی کردستان برگزار شد.

به گزارش کرد پرس، در این نشست که با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، مدیر صندوق استان و جمعی از کارگزاران و مسئولان مرتبط برگزار شد، بر ضرورت توسعه پوشش بیمه ای روستاییان، کشاورزان و عشایر و استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی برای تحقق پوشش حداکثری تاکید شد.

اختصاص ۲۶ هزار میلیارد تومان برای سهم دولت در بیمه اجتماعی

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: دولت در سال جاری ۲۶ هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی کشور برای یارانه بیمه اجتماعی این صندوق اختصاص داده که معادل دو سوم حق بیمه دولت است.

حامد قادرمرزی با اشاره به روند توسعه صندوق در سال های گذشته افزود: از زمان آغاز فعالیت صندوق، دولت های مختلف این تکلیف را ادامه داده اند و در دولت چهاردهم نیز توجه ویژه ای به این حوزه صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه جامعه هدف صندوق در سه استان کردستان، کرمانشاه و همدان ظرفیت بالایی برای توسعه پوشش بیمه ای دارد، اظهار کرد: بیش از ۷۰ درصد جامعه هدف در کردستان عضو صندوق هستند و در کرمانشاه نیز این رقم به حدود ۷۶ درصد می رسد؛ با این حال، در بخش بیمه شدگان فعال همچنان فاصله هایی با پوشش کامل وجود دارد.

قادرمرزی با اشاره به آمار پوشش بیمه ای در این سه استان گفت: حدود ۲۸ درصد روستاییان کردستان، ۳۲ درصد جامعه هدف همدان و ۲۴ درصد جامعه هدف کرمانشاه هنوز عضو صندوق نشده اند و باید برای جذب این افراد برنامه ریزی جدی انجام شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت جامعه روستایی کشور، جمعیت روستایی ایران را حدود ۲۰ میلیون و ۷۳۵ هزار نفر عنوان کرد و گفت: با وجود کاهش سهم جمعیت روستایی از جمعیت کشور، همچنان جامعه روستایی ظرفیت بزرگی در اقتصاد و تولید کشور محسوب می شود و باید امنیت اجتماعی و آینده اقتصادی این قشر مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در ادامه با بیان اینکه دارایی های صندوق در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است، بر شفافیت اقتصادی، کارآمدی و نقش کارگزاران در ارائه خدمات به جامعه هدف تاکید کرد و گفت: کارگزاران در خط مقدم خدمت رسانی به مردم قرار دارند و عملکرد آنان در توسعه پوشش بیمه ای نقش تعیین کننده ای دارد.

قادرمرزی همچنین خواستار حمایت نمایندگان مجلس و مسئولان استانی از صندوق شد و افزود: صندوق هنوز به ۳۰ سالگی نرسیده و برای رسیدن به پایداری بلندمدت، نیازمند حمایت، برنامه ریزی و تقویت همکاری میان صندوق، دولت و دستگاه های اجرایی است.

ظرفیت کارگزاران کردستان برای توسعه پوشش بیمه ای بالاست

عضو هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز در این نشست با قدردانی از برگزاری برنامه آموزشی در کردستان گفت: هدف اصلی باید دستیابی به پوشش صددرصدی جامعه هدف در استان باشد.

حسن قهرمانی با اشاره به حمایت دولت از بیمه شدگان صندوق اظهار کرد: بخشی از جامعه هدف هنوز از ظرفیت هایی که دولت برای حمایت از بیمه اجتماعی فراهم کرده، آگاهی کافی ندارد و باید این موضوع به شکل گسترده تری برای روستاییان و کشاورزان تبیین شود.

وی افزود: کردستان از نظر ظرفیت نیروی انسانی و کارشناسان توانمند، ظرفیت قابل توجهی دارد و کارگزاران این استان نشان داده اند که از نظر دانش، ایده و توان کارشناسی می توانند نقش موثری در توسعه فعالیت های صندوق داشته باشند.

قهرمانی بر استفاده از ظرفیت دانشجویان و نیروهای متخصص برای ارتقای فعالیت های صندوق تاکید کرد و گفت: استفاده از ایده های جدید و پایان نامه های مرتبط می تواند به حل مسائل و بهبود عملکرد صندوق کمک کند.

عضو هیات مدیره صندوق با اشاره به ضرورت پایداری صندوق اظهار کرد: مدیریت مناسب، وحدت در تصمیم گیری و استفاده از خرد جمعی از عوامل مهم در ایجاد ارزش افزوده و تقویت جایگاه صندوق است و باید از تجربه و دیدگاه کارگزاران به عنوان نیروهای خط مقدم خدمت رسانی استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه نظرات کارگزاران در تهران شنیده می شود، افزود: پیشنهادهای آنان برای بهبود روند خدمت رسانی و توسعه فعالیت ها می تواند در هیات مدیره بررسی و در صورت امکان به مصوبه و اقدام اجرایی تبدیل شود.

معرفی جایگاه بیمه اجتماعی روستاییان نیازمند کار شبانه روزی است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان نیز با تاکید بر اهمیت بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: این قشر از جامعه، تولیدکنندگان اصلی و تامین کنندگان امنیت غذایی کشور هستند و توجه به امنیت اجتماعی آنان اهمیت ویژه ای دارد.

علی اکبر ورمقانی اظهار کرد: بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با وجود اهمیت فراوان، هنوز به اندازه کافی برای جامعه هدف معرفی نشده است و برای شناساندن مزایا و جایگاه این بیمه، کار شبانه روزی و حضور مستمر در شهرستان ها ضروری است.

وی افزود: فرمانداران، بخشداران و مدیران صندوق در استان باید در کنار کارگزاران حضور داشته باشند و با برگزاری نشست های مستمر در شهرستان ها، زمینه آشنایی کامل روستاییان و کشاورزان با خدمات صندوق را فراهم کنند.

ورمقانی استفاده از تجربه افرادی که از خدمات صندوق بهره مند شده اند را یکی از موثرترین شیوه های اطلاع رسانی دانست و گفت: کشاورزان و روستاییانی که بیمه شده اند یا از مزایای بازنشستگی صندوق استفاده کرده اند، می توانند بهترین مبلغان این طرح باشند.

معاون استاندار کردستان با اشاره به کاهش جمعیت روستایی و افزایش شهرنشینی در سال های گذشته، بر ضرورت حمایت از جمعیت روستایی باقی مانده در روستاها تاکید کرد و افزود: باید از ظرفیت این جمعیت که همچنان به تولید و فعالیت اقتصادی مشغول هستند، حمایت بیشتری شود.

وی همچنین از رسانه ها و صداوسیما خواست در معرفی خدمات صندوق نقش فعال تری ایفا کنند و گفت: اطلاع رسانی درباره جایگاه و خدمات بیمه اجتماعی روستاییان باید در شهرستان ها نیز با جدیت دنبال شود.

نشست سه استان فرصتی برای هم افزایی و انتقال تجربه است

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان نیز برگزاری نشست آموزشی سه استان غربی کشور را فرصتی برای هم افزایی، انتقال دانش و بررسی چالش های توسعه پوشش بیمه ای دانست.

امجد حسین پناهی اظهار کرد: این نشست صرفاً یک برنامه اداری و سازمانی نیست، بلکه اقدامی برای هم افزایی و تجدید عهد در مسیر ساخت آینده ای امن تر و امیدبخش تر برای بخش بزرگی از جمعیت مولد کشور است.

وی افزود: صندوق بیمه اجتماعی در گسترش عدالت، کاهش نگرانی های آینده، تقویت امنیت اقتصادی خانواده ها و ایجاد آرامش در جامعه روستایی نقش راهبردی دارد و افزایش پوشش بیمه ای را باید نوعی سرمایه گذاری برای حفظ کرامت انسانی و پایداری آینده کشور دانست.

حسین پناهی ادامه داد: تبادل تجربه میان مدیران، کارشناسان، کارگزاران و دستگاه های اجرایی می تواند مسیر توسعه پوشش بیمه ای را هموار کند و برای گسترش خدمات صندوق در مناطق دوردست، نیازمند نگاه مشترک، زبان واحد و اراده جمعی هستیم.

وی با اشاره به ظرفیت دستگاه های همکار گفت: استفاده از توان نهادها و سازمان های مرتبط می تواند به تقویت شبکه خدمت رسانی صندوق، شناسایی راهکارهای جدید و اتخاذ تصمیم های عملیاتی برای گسترش حمایت های اجتماعی کمک کند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کردستان ابراز امیدواری کرد برگزاری این نشست زمینه تقویت همکاری میان سه استان کردستان، کرمانشاه و همدان و ارائه خدمات گسترده تر به کشاورزان، روستاییان و عشایر را فراهم کند.