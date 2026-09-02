اعلام حمایت فرانسه از حقوق کردهای سوریه

سرویس جهان-فرانسه بر حمایت از حقوق کردهای سوریه و حل مسائل مربوط به ادغام آنها در ساختار سیاسی و اداری جدید این کشور از مسیر گفت‌وگو، مذاکره و احترام به حقوق شهروندی تأکید کرد.

ژروم بونافون، نماینده دائم فرانسه در سازمان ملل، گفت آشتی ملی همچنان یکی از محورهای اصلی مباحث شورای امنیت درباره سوریه است و جامعه جهانی باید از ایجاد ساختاری نهادی در این کشور حمایت کند که حقوق همه جوامع را تضمین کند.

بونافون در پاسخ به پرسشی درباره اعتراض‌های اخیر کردها در شمال‌شرق سوریه به تصمیم دمشق برای پایان دادن به آموزش به زبان کردی، گفت که زبان بخش مهمی از هویت هر جامعه است و روابط میان جوامع مختلف سوریه و دولت باید از طریق «گفت‌وگو، مذاکره و سازوکارهای دموکراتیک و مسالمت‌آمیز» تنظیم شود.

او افزود: «در همین چارچوب، مسئله ادغام کردها در سوریه را در جریان بازسازی این کشور بررسی خواهیم کرد.»

وزارت آموزش سوریه در اواخر اوت تصمیم گرفت زبان کردی را به درسی اجباری تبدیل کند که سه بار در هفته تدریس شود، اما آموزش کامل به زبان کردی در مدارس شمال‌شرق سوریه را متوقف کند. این تصمیم با اعتراض بخش‌هایی از جامعه کرد روبه‌رو شده است.

بونافون تأکید کرد فرانسه همچنان از تلاش‌ها برای تقویت همبستگی میان جوامع مختلف سوریه حمایت خواهد کرد و ابراز امیدواری کرد که حکومت سوریه رویکردی متفاوت از دولت‌های پیشین در قبال جمعیت این کشور اتخاذ کند. به گفته او، مشارکت گسترده‌تر جوامع و احترام به حقوق آنها می‌تواند به ثبات و توسعه سوریه کمک کند.

موضع فرانسه در شرایطی مطرح شده است که پس از انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه و آغاز روند ادغام نیروهای نظامی و نهادهای غیرنظامی شمال‌شرق سوریه در ساختار دولت سوریه، مسئله حقوق فرهنگی، زبانی و سیاسی کردها به یکی از موضوعات اصلی مرحله جدید این روند تبدیل شده است.

اظهارات نماینده فرانسه در سازمان ملل را می‌توان نشانه‌ای از تلاش پاریس برای پیوند زدن روند ادغام کردها با تضمین حقوق شهروندی و مشارکت سیاسی آنان دانست؛ رویکردی که نشان می‌دهد از نگاه فرانسه، ادغام نباید صرفاً به انتقال نیروها و نهادهای منطقه به ساختار مرکزی محدود شود، بلکه باید با توافق سیاسی و حفظ حقوق جوامع مختلف همراه باشد.