خبر نویسنده: 3241 ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ۰۸:۵۷ زمان مطالعه: 2 دقیقه ★ — ( ۰ )

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از حریم رودخانه ها و پایین دست سدها فاصله بگیرید

سرویس کردستان - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان با اشاره به هشدارهای هواشناسی درباره وقوع بارندگی های شدید و سیل آسا، نسبت به تردد، توقف و اتراق در حریم و بستر رودخانه ها، آبراهه ها، مخازن و پایین دست سدها هشدار داد و از شهروندان خواست از حضور در مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند.

به گزارش کرد پرس، آرش آریانژاد در گفت و گو با خبرنگاران، با تأکید بر ضرورت توجه جدی مردم به هشدارهای هواشناسی و دستگاه های مسئول، گفت: شدت و تداوم بارش ها می تواند موجب افزایش ناگهانی حجم و سرعت جریان آب در رودخانه ها و آبراهه ها شود و حتی مسیرهایی که در شرایط عادی ایمن به نظر می رسند، در مدت کوتاهی در معرض سیلاب قرار گیرند. وی افزود: شهروندان از هرگونه تردد، توقف و اتراق در مسیر رودخانه ها، حریم و بستر آبراهه ها، مخازن و پایین دست سدها و سایر منابع آبی استان جداً خودداری کنند. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان با تأکید بر اینکه مسافران و گردشگران باید در شرایط ناپایدار جوی احتیاط بیشتری داشته باشند، اظهار کرد: هشدارهای صادرشده از سوی دستگاه های مسئول باید جدی گرفته شود و مردم از نزدیک شدن به رودخانه ها و مسیل ها در زمان بارندگی پرهیز کنند. آریانژاد ادامه داد: حفظ جان شهروندان و پیشگیری از حوادث ناشی از سیلاب، نیازمند هوشیاری و همکاری همگانی است و بی توجهی به هشدارها می تواند پیامدهای جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. وی یادآور شد: در شرایط ناپایدار جوی، فاصله گرفتن از رودخانه ها، مسیل ها و مناطق مستعد سیلاب، مهم ترین اقدام برای حفظ جان و امنیت خانواده هاست. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان از مردم خواست با رعایت توصیه های ایمنی و پرهیز از حضور در مناطق پرخطر و مجاور منابع آبی، از بروز حوادث احتمالی ناشی از بارندگی های شدید و سیلاب پیشگیری کنند.