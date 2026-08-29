خبر نویسنده: 3241 ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۰۸:۴۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — ( ۰ )

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۲ تن مواد غذایی غیرمجاز در مریوان معدوم شد

سرویس کردستان - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از پلمب ۹ واحد صنفی متخلف در سنندج و سروآباد و کشف و معدوم سازی حدود ۲ تن مواد غذایی غیرمجاز و تاریخ مصرف گذشته در مریوان خبر داد.

به گزارش کرد پرس، خالد رحمانی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: از یکم تا پنجم شهریورماه، کارشناسان بهداشت محیط با تشدید بازرسی ها از مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی، تخلفات بهداشتی را شناسایی و با واحدهای متخلف برخورد کردند. وی افزود: در سنندج هشت واحد شامل چهار نانوایی، ۲ اغذیه فروشی، یک مرغ فروشی و یک آرایشگاه و در سروآباد نیز یک نانوایی به دلیل رعایت نکردن موازین بهداشتی و بی توجهی به اخطارها پلمب شدند. رحمانی ادامه داد: حدود ۲ تن مواد غذایی غیرمجاز و تاریخ مصرف گذشته نیز در مریوان شناسایی و پس از طی مراحل قانونی از چرخه مصرف خارج و معدوم شد. وی با تأکید بر استمرار نظارت های بهداشتی گفت: در صورت مشاهده تخلف و رفع نشدن نواقص پس از اخطار، برخورد قانونی و پلمب واحد متخلف انجام می شود. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از شهروندان خواست تخلفات بهداشتی را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت یا واحدهای بهداشت محیط مراکز بهداشت شهرستان ها گزارش کنند.