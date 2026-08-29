خبر نویسنده: 3241 ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۰۸:۴۹ زمان مطالعه: 4 دقیقه ★ — ( ۰ )

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مهمانی امت احمد(ص)؛ جلوه ای از همدلی و وحدت مردم کردستان در سنندج

سرویس کردستان - چهارمین جشن بزرگ «مهمانی امت احمد(ص)» همزمان با ایام هفته وحدت و میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص)، با حضور گسترده مردم سنندج، مهمانانی از استان های مختلف کشور و جمعی از مهمانان خارجی در پیاده راه فردوسی این شهر برگزار شد و جلوه ای از ارادت مردم کردستان به پیامبر رحمت(ص) و فرهنگ وحدت و برادری را به نمایش گذاشت.

به گزارش کرد پرس، خیابان فردوسی سنندج از ساعات پیش از آغاز رسمی این جشن، میزبان خانواده ها، کودکان، جوانان و سالمندان بود؛ جمعیتی که از نقاط مختلف شهر و استان خود را به محل برگزاری مراسم رسانده بودند تا در این رویداد مردمی و فرهنگی مشارکت کنند. ساعت رسمی آغاز «مهمانی امت احمد(ص)» ۱۶ اعلام شده بود، اما حضور مردم از ساعات ابتدایی در پیاده راه فردوسی آغاز شد و با گذشت زمان، بر شمار شرکت کنندگان افزوده شد؛ به گونه ای که محدوده پیاده راه فردوسی تا میدان انقلاب به صحنه حضور گسترده مردم تبدیل شد. غرفه های متعدد پذیرایی نیز از همان ابتدای مراسم با توزیع شربت، شیرینی، چای و آب از شرکت کنندگان استقبال کردند و فضای جشن حال و هوایی صمیمی و خانوادگی به خود گرفت. طنین نام پیامبر(ص) در پیاده راه فردوسی یکی از جلوه های این مراسم، حضور یکپارچه مردم در برنامه های فرهنگی و آیینی و طنین شعارها و نواهای مذهبی با محوریت پیامبر اکرم(ص) بود. همزمان با اجرای برنامه ها، مردم با ذکر «یا رسول الله(ص)» و ابراز ارادت به پیامبر رحمت(ص)، فضای معنوی ویژه ای در محل برگزاری جشن ایجاد کردند. این مراسم با هدف گرامیداشت میلاد حضرت محمد مصطفی(ص) و ترویج فرهنگ وحدت و همدلی میان مسلمانان برگزار شد و حضور اقشار مختلف مردم، فارغ از تفاوت های قومی و مذهبی، جلوه ای از اشتراکات فرهنگی و دینی مردم کردستان را به نمایش گذاشت. کودکان؛ مهمانان ویژه جشن وحدت بخش قابل توجهی از برنامه های «مهمانی امت احمد(ص)» به کودکان و نوجوانان اختصاص داشت. قصر بادی، استخر توپ و ترامپولین در پل پیاده راه فردوسی برپا شده بود و غرفه های نقاشی و نقاشی صورت نیز با اهدای هدایا به کودکان، لحظات شاد و خاطره انگیزی را برای آنان رقم زد. استیج ویژه کودکان در نزدیکی میدان انقلاب نیز با اجرای برنامه های شاد و سرگرم کننده، میزبان خانواده ها و کودکان بود و حضور پررنگ نسل کودک و نوجوان، جلوه ای خانوادگی به این جشن بخشید. ترکیب فرهنگ، هنر و آیین در یک جشن مردمی برنامه های متنوع فرهنگی و هنری از دیگر بخش های این رویداد بود. گروه دف نوازی، گروه طنز «نوقله کردی»، گروه کودک و عروسک کردستان، گروه های ویژه کودکان و گروه «پسران ایران» در بخش های مختلف به اجرای برنامه پرداختند. گروه های مولودی خوانی و دف نوازی از استان کردستان و کشور عراق نیز با اجرای برنامه هایی در مدح پیامبر اکرم(ص)، جلوه ای از پیوندهای فرهنگی میان مسلمانان را به نمایش گذاشتند. موسیقی آیینی، نمایش های خیابانی، مسابقات فرهنگی، برنامه های سرگرم کننده و اجراهای ویژه کودکان و نوجوانان نیز از دیگر بخش های این جشن بود که با استقبال حاضران همراه شد. در بخش برنامه های صحنه ای نیز چهره های فرهنگی و هنری از جمله حامد سلطانی، علیرضا خمسه، مهران رجبی، پیام عزیزی، حسین حقیقی و سیدمحمدرضا نوشه ور حضور داشتند. غرفه های فرهنگی و مذهبی در کنار برنامه های صحنه ای در حاشیه مراسم، غرفه های مختلف فرهنگی و مذهبی نیز برپا شد. غرفه های کودک و نوجوان، مشاوره و پاسخگویی به پرسش های دینی، نقاشی، بازی های فکری و نمایشگاه محصولات فرهنگی و مذهبی از جمله بخش های جانبی این رویداد بود. برای خانواده ها و کودکان همچنین برنامه های تفریحی و سرگرمی در نظر گرفته شده بود و شهربازی رایگان نیز از بخش هایی بود که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت. مهمانی امت احمد(ص)؛ روایت وحدت در کردستان حضور مهمانانی از استان های مختلف کشور و همچنین مهمانانی از خارج از کشور در این جشن، بر ابعاد فرهنگی و فراملی آن افزوده بود؛ رویدادی که برگزارکنندگان آن تلاش کردند از ظرفیت فرهنگ و هنر برای تقویت پیوندهای میان مسلمانان و اقوام مختلف بهره بگیرند. «مهمانی امت احمد(ص)» همچنین از شبکه استانی کردستان پخش شد تا بخش هایی از این رویداد فرهنگی و مردمی به مخاطبان در سراسر استان منتقل شود. چهارمین دوره این جشن در حالی در پیاده راه فردوسی سنندج برگزار شد که حضور گسترده مردم و مشارکت خانواده ها، کودکان و جوانان، تصویری از یک گردهمایی مردمی با محوریت میلاد پیامبر اکرم(ص)، وحدت اسلامی و همدلی اجتماعی ارائه کرد؛ تصویری که در آن فرهنگ و هنر بومی کردستان در کنار آیین های مذهبی و برنامه های شاد خانوادگی قرار گرفت. سنندج در این روز، میزبان مردمی بود که با حضور در یک جشن عمومی، ارادت خود به پیامبر رحمت(ص) و اهمیت وحدت و همدلی را به نمایش گذاشتند؛ رویدادی که خیابان فردوسی را برای ساعاتی به صحنه ای از مشارکت اجتماعی، نشاط عمومی و همگرایی فرهنگی تبدیل کرد.