سرویس سوریه - احمد هلالی، معاون استاندار حسکه اعلام کرد که منابع این استان به‌طور کامل تحت کنترل دولت سوریه قرار گرفته است. وی همچنین انحلال ساختارهای نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و ادغام اعضای آن در نهادهای دولتی را اقدامی سرنوشت‌ساز برای بازگشت حاکمیت دولت دمشق بر استان دانست.

به گزارش کردپرس، «احمد هلالی» معاون استاندار حسکه اعلام کرد که پس از اعلام رسمی پایان مأموریت نیروهای دموکراتیک سوریه از سوی «مظلوم عبدی» فرمانده کل این نیروها، روند انحلال ساختارهای SDF و ادغام آن‌ها در نهادهای دولتی سوریه وارد مرحله جدیدی شده است. وی گفت منابع استان حسکه اکنون به‌طور کامل تحت کنترل دولت سوریه قرار گرفته و درآمدهای منطقه نیز بر اساس توافق‌های انجام‌شده به خزانه دولت بازخواهد گشت.

هلالی با اشاره به توافق ۲۹ مارس میان دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه گفت نتایج کنونی حاصل بیش از شش ماه تلاش مستمر برای اجرای این توافق است؛ توافقی که بر برقراری آتش‌بس و آغاز روند ادغام میان دو طرف متمرکز بود.

توافق ۲۹ مارس و روند ادغام

معاون استاندار حسکه اظهار کرد روند کنونی پس از امضای توافق ۲۹ مارس میان دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه آغاز شد. بر اساس این توافق، قرار است نهادهای مختلف تحت مدیریت SDF در ساختارهای دولتی سوریه ادغام شوند.

این توافق بر ادغام ساختارهای نظامی، امنیتی و غیرنظامی نیروهای دموکراتیک سوریه در نهادهای دولت سوریه تأکید دارد و روند اجرای آن طی ماه‌های گذشته دنبال شده است.

هلالی با اشاره به وضعیت نیروهای SDF گفت هزاران نیروی این گروه طی ماه‌های اخیر در چارچوب توافق‌های مربوط به تشکیل تیپ‌های وابسته به وزارت دفاع سوریه قرار گرفته‌اند.

وی تأکید کرد روند ادغام نظامی از مدتی پیش وارد مرحله اجرایی شده و اقدامات مربوط به یکپارچه‌سازی نیروها همچنان ادامه دارد.

منابع حسکه تحت کنترل دمشق

معاون استاندار حسکه همچنین اعلام کرد که منابع استان به‌طور کامل تحت کنترل دولت سوریه قرار گرفته‌اند.

به گفته هلالی، درآمدهای حاصل از منابع منطقه نیز مطابق توافق‌های مرحله بعدی روند ادغام، به خزانه دولت سوریه بازخواهد گشت.

وی در عین حال تأکید کرد که انحلال ساختارهای نیروهای دموکراتیک سوریه به معنای پایان کامل پرونده ادغام نیست و موضوعات دیگری همچنان باید در چارچوب این روند مورد بررسی و حل‌وفصل قرار گیرند.

هلالی افزود این پرونده‌ها قرار است از طریق سازوکارهای متفاوت و تحت نظارت دولت سوریه پیگیری شوند.

او همچنین گفت بر اساس برنامه‌ها و دیدگاه‌های وزارت دفاع سوریه، تلاش‌ها برای استقرار نیروهای یکپارچه در حسکه با هدف پر کردن خلأهای امنیتی و تأمین ثبات و امنیت در این استان ادامه دارد.