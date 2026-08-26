مفاد ترتیبات سیاسی-نظامی جدید میان کردها و دمشق

سرویس جهان- بر اساس گزارش اختصاصی «المجله»، توافق جدید میان دمشق و کردهای سوریه بر پایه امتیازات متقابل شکل گرفته است؛ در حالی که کردها با انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه و ادغام نیروهای نظامی و نهادهای خود در ساختار دولت موافقت کرده‌اند، دمشق نیز در مقابل، امتیازاتی از جمله به رسمیت شناختن حقوق زبانی و فرهنگی کردها، مشارکت سیاسی رهبران کرد و ادغام نیروهای کرد در ساختارهای امنیتی و نظامی کشور را پذیرفته است.

به گزارش کردپرس، نشریه «المجله» در گزارشی اختصاصی مدعی شده است که میان مقامات سوری و نمایندگان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) درباره مجموعه‌ای از ترتیبات سیاسی، نظامی و حقوقی پیش از اعلام انحلال این نیروها و نهادهای وابسته به اداره خودگردان شمال و شرق سوریه توافق حاصل شده است.

مظلوم عبدی (کوبانی)، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه، پس از دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در کاخ ریاست‌جمهوری در دمشق، انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه دو نشست کاری با مظلوم عبدی و الهام احمد، مسئول امور خارجی اداره خودگردان کردی در دمشق برگزار کرده و در جریان این دیدارها درباره جزئیات مرحله جدید روابط میان دمشق و نیروهای کرد توافق شده است. منابع المجله می‌گویند در همین چارچوب، مقام‌های ارشد دمشق نیز به‌تدریج به جای عنوان «ژنرال مظلوم»، از عنوان «آقای مظلوم» برای اشاره به عبدی استفاده می‌کنند که به نوشته این نشریه، نمادی از گذار عبدی از یک فرمانده نظامی به یک چهره سیاسی در ساختار جدید سوریه است.

یکی از مهم‌ترین مفاد توافق، انتصاب مظلوم عبدی به عنوان مشاور رئیس‌جمهور سوریه است. بر اساس پیشنهادهای مطرح‌شده، حوزه مسئولیت او می‌تواند مسائل مربوط به جوامع مختلف سوریه یا امور کردها باشد و جزئیات نهایی این مسئولیت در فرمان ریاست‌جمهوری مشخص خواهد شد.

همزمان، الهام احمد قرار است به عنوان یکی از اعضای مجلس خلق سوریه منصوب شود. المجله نوشته است که این انتصاب در چارچوب «فهرست رئیس‌جمهور» انجام خواهد شد. مسئولیت‌های احتمالی او نیز شامل مشارکت در روند تدوین قانون اساسی یا عضویت در کمیته روابط خارجی مجلس عنوان شده است. با این حال، تصمیم نهایی درباره جایگاه و مأموریت او قرار است در مرحله بعد اعلام شود.

بر اساس این گزارش، در مذاکرات اخیر دمشق حتی موضوع انتصاب الهام احمد در وزارت خارجه سوریه نیز مطرح شده است. گزینه‌های مورد بحث شامل معاون وزیر خارجه، دستیار وزیر خارجه یا مشاور ارشد این وزارتخانه بوده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد نقش مورد انتظار برای احمد تنها به مجلس خلق محدود نخواهد بود.

در بخش نظامی توافق نیز قرار است نیروهای دموکراتیک سوریه، به طور کامل در ساختار ارتش سوریه ادغام شوند. بر اساس گزارش المجله، روند ادغام نیروهای SDF در چهار تیپ ارتش سوریه ادامه خواهد یافت. هر یک از این تیپ‌ها حدود هزار و ۳۰۰ نیرو دارند و شماری از نیروها نیز همچنان در انتظار تأیید رسمی برای پیوستن به این ساختار هستند. حدود هزار و ۷۰۰ نیروی دیگر نیز در همین روند قرار دارند. همچنین توافق شده است که واحدهای کرد در مناطق مرزی مستقر شوند.

یکی دیگر از بندهای مهم توافق به یگان‌های مدافع زنان (YPJ) مربوط می‌شود. بر اساس گزارش المجله، حدود هزار و ۵۰۰ عضو این نیرو قرار است در وزارت کشور سوریه ادغام شوند و در قالب نیروهای امنیت داخلی و مبارزه با تروریسم در شمال شرق سوریه فعالیت کنند. دمشق همچنین پذیرفته است که در مرحله بعد، امکان ادغام اعضای YPJ در ارتش سوریه را بررسی کند.

در حوزه حقوق فرهنگی نیز یکی از مهم‌ترین تعهدات دمشق، به رسمیت شناختن زبان کردی به عنوان زبان رسمی عنوان شده است. بر اساس این توافق، قرار است در مدارس مناطق کردنشین، برخی دروس نظری از جمله تاریخ و جغرافیا به زبان کردی تدریس شوند. اجرای این بند نیازمند صدور تصمیم رسمی از سوی دولت سوریه خواهد بود.

المجله همچنین از احتمال سفر مظلوم عبدی و الهام احمد به ترکیه و دیدار آنان با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه یا پ.ک.ک، خبر داده است. بر اساس این گزارش، چنین دیداری می‌تواند به تلاش‌ها برای آزادی اوجالان و جلب حمایت وی از روند ادغام نیروهای کرد در ساختار دولت سوریه کمک کند. با این حال، انجام این سفر همچنان منوط به تصمیم رسمی ترکیه است.

در همین ارتباط، یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده، احتمال حذف نام مظلوم عبدی از فهرست تروریستی ترکیه است. المجله نوشته است که آنکارا در حال بررسی چنین اقدامی است که می‌تواند مشابه تصمیم قبلی ترکیه برای حذف نام سمیر اوسو، معروف به سیپان حمو، از فهرست سیاه این کشور باشد.

بر اساس جمع‌بندی منتشرشده از سوی المجله، توافق جدید علاوه بر انحلال ساختارهای نظامی و غیرنظامی نیروهای دموکراتیک سوریه، شامل انتصاب عبدی به عنوان مشاور ریاست‌جمهوری، ورود الهام احمد به مجلس خلق، به رسمیت شناختن زبان کردی، ادغام YPJ در نیروهای امنیت داخلی، استقرار نیروهای کرد در مرزها و ادامه ادغام نیروهای SDF در ارتش سوریه است.

این گزارش همچنین مدعی است که در چارچوب توافق، حزب کارگران کردستان باید روابط خود را با واحدهای کرد سوریه قطع کند و در مقابل، ترکیه نیز موضوع حذف نام مظلوم عبدی از فهرست تروریستی خود را بررسی خواهد کرد.

با این حال، مجموعه این موارد تاکنون در قالب یک توافق‌نامه رسمی و منتشرشده از سوی دمشق، نیروهای دموکراتیک سوریه یا دولت ترکیه تأیید نشده است و بنابراین باید آن را به عنوان ادعاهای منابع مورد استناد المجله در نظر گرفت. اهمیت این گزارش در آن است که در صورت تحقق مفاد مطرح‌شده، روند ادغام کردها در ساختار سیاسی و نظامی سوریه وارد مرحله‌ای متفاوت خواهد شد که در آن، بخشی از رهبران کرد از ساختارهای خودگردان به نهادهای رسمی دولت سوریه منتقل می‌شوند و در مقابل، دمشق امتیازاتی در زمینه حقوق فرهنگی، نمایندگی سیاسی و مشارکت نیروهای کرد در ساختارهای امنیتی ارائه می‌کند.