خبر نویسنده: 3240 ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۴:۰۲ زمان مطالعه: 2 دقیقه ★ — (۰)
ماڵاواییەکی پڕ شکۆ بۆ سەید ئیبراهیمی سەقزی؛ هونەرمەندێک کە لەگەڵ کوردستان ژیا
ئەمڕۆ شاری سەقز لە خەمی لەدەستدانی یەکێک لە کەسایەتییە ناسراوەکانی هونەر و کەلتووری خۆیدا، شاهیدی بەدرقەیەکی پڕشکۆ و پڕ لە خەم بوو. ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی سەید ئیبراهیمی سەقزی، هونەرمەندی پێشکەوتوو و ناسراوی کوردستان، بە بەشداری ژمارەیەک لە هونەرمەندان، شاعیران، نووسەران، بازاریان، چالاکانی بواری کەلتوور و هونەر و خۆشەویستانی کەلتوور و هونەر بەڕێوەچوو.
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