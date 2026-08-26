ماڵاواییەکی پڕ شکۆ بۆ سەید ئیبراهیمی سەقزی؛ هونەرمەندێک کە لەگەڵ کوردستان ژیا

ئەوانەی هاتبوون بۆ ئەوەی دوا سڵاوێک لە هونەرمەندێک بکەن کە بەشێک لە تەمەن و ژیانی خۆی بە خۆشەویستی بۆ هونەر، خەڵک و نیشتمانەکەی بەسەر برد.

لە نێوان ڕووخسارە خەمگینەکاندا، ئامادەبوونی کەسانی بواری کەلتوور و هونەر زیاتر لە هەر شتێک شوێن و پێگەی سەید ئیبراهیمی لە بیرەوەریی کەلتووری سەقز و کوردستاندا دەخستەڕوو؛ پیاوێک کە هونەری تەنها بە پیشەیەک نەدەزانی، بەڵکوو هونەری بە زمانی پەیوەندیی مرۆڤ بە خاک، بیرەوەری و ناسنامەی دەزانی.

ئەمڕۆ کۆڵان و شەقامەکان و گۆڕستانی سەقز ڕەنگێکی جیاوازیان هەبوو. دەنگی خەم و بێدەنگی شوێنی پێکەنینە هەمیشەییەکانی گرتبووەوە و ئەو خەڵکانەی هەر یەکەیان بیرەوەرییەکی لە دڵدا لەو هونەرمەندە هەڵگرتبوو، لە دەوری گۆڕەکەی کۆبووبوونەوە بۆ ئەوەی دوا ماڵاوایی لێبکەن.

ئامادەبوونی بازاریان، شارومه‌ندان و خەڵکی کەلتووردۆستی کوردستان لە تەنیشت شاعیران و هونەرمەندان، وێنەیەکی جوان لە پەیوەندیی کۆنی کۆمەڵگەی کوردستان بە هونەر و هونەرمەندەکانی خۆی بوو؛ وەک ئەوەی ئەمڕۆ هەمووان هاتبوون بۆ ئەوەی بڵێن:

هونەرمەند ئەگەرچی لە نێومان دەڕوات، بەڵام دەنگەکەی، بەرهەمەکانی و شوێن‌پێی لە بیرەوەریی نەتەوەکەیدا دەمێنێتەوە.

سەید ئیبراهیم سەقزی ڕۆیشت، بەڵام ئەوەی لە دوای خۆی بەجێی هێشت تەنها بیرەوەریی هونەرمەندێک نییە؛ بەشێک لە چیرۆکی کەلتووری ئەو شارەیە کە نەوە لە دوای نەوە هونەرمەند و ڕووناکبیر و کەسایەتییە بەناوبانگەکانی لە باوەشی خۆیدا پەروەردە کردووە.

ئەمڕۆ خاک بە ئارامی لەسەر جەستەی دانیشت؛ بەڵام ناوی لە بیرەوەریی سەقز و کوردستاندا مایەوە.

بەخێربێیت سەید ئیبراهیم؛

بۆ ئەم خاکە، کە دایکی ڕاستەقینەیە بەڵام هونەرەکەت لە خاکدا نامێنێتەوە.

تا کاتێک گۆرانی، شیعر، کەلتوور و خۆشەویستی بۆ ئەم خاکە زیندووە، ناوی تۆش زیندوو دەبێت.

پیرەمێردی نەمر وتەنی:

«نامرن هەرگیز ئەوانەی وا لە دڵی میللەتا ئەژین»

ئاماژه: سەید ئیبراهیمی سەقزی دوای شەش دەیە خزمەتکردن بە کەلتوور، هونەر و مۆسیقای کوردستان، لە تەمەنی ٧٨ ساڵیدا کۆچی دوایی کرد.