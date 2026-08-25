رشد ۲۴۶ درصدی مشترکین فیبر نوری در کردستان

سرویس کردستان - مدیر مخابرات منطقه کردستان گفت: با تداوم اجرای پروژه های توسعه ای در حوزه ارتباطات نوین، شاهد ثبت موفقیت و رشد چشمگیر ۲۴۶ درصدی در تعداد مشترکین سرویس فیبر نوری در سه سال اخیر هستیم.

به گزارش کرد پرس، آزاد حکمت در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: افزایش ۲۴۶ درصدی مشترکین در بازه سه ساله اخیر، نشان دهنده تحولی نو در شبکه ارتباطی استان و استقبال روزافزون شهروندان از این فناوری است.

وی اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف راهبردی شرکت و با هدف ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی، توسعه زیرساخت های فیبر نوری (FTTH) ،به عنوان آخرین نسل فناوری های ارتباطی در اولویت قرارگرفته که با تلاش متخصصان و کارشناسان این مجموعه، تعداد 5 هزار و 305 پورت FTTHجدید در نقاط مختلف استان دایر و آماده واگذاری به متقاضیان شده است.

وی افزود: با بهره برداری از این ظرفیت های جدید، مجموع مشترکین سرویس فیبر نوری در استان کردستان به ۲۵هزار و 668 مشترک افزایش یافته است.

مدیر مخابرات منطقه کردستان ادامه داد: سرمایه گذاری مستمر در حوزه فیبر نوری، نه تنها بیانگر تعهد مخابرات به مدرن سازی شبکه ارتباطی استان است، بلکه با هدف جلب حداکثری رضایت مشتریان و ارائه خدماتی پایدار و پرسرعت انجام می شود.

حکمت یادآور شد: سرویس فیبر نوری تا منازل و کسب وکارها به دلیل ساختار تکنولوژیک متفاوت، برتری های قابل توجهی نسبت به سایر سرویس های پهن باند سنتی دارد که از آن جمله می توان به سرعت بسیار بالاتر و متقارن در دانلود و آپلود، اتصال وپایداری قابل توجه در برابر نویزهای محیطی ، ظرفیت بالابرای استفاده همزمان چندین کاربر در یک مجتمع مسکونی یا تجاری بدون افت سرعت اشاره کرد.

وی با بیان اینکه ایجاد و توسعه زیرساختهای فیبرنوری به نوعی آینده نگری در ارائه خدمات با کیفیت بالاتر به مشتریان است، بیان کرد: فیبر نوری بستری است که محدودیت های پهنای باند را از میان برداشته و نیازهای آینده کسب وکارهای دیجیتال و خانه های هوشمند را به طور کامل پوشش خواهد داد.

وی با اشاره به اجرای پروژه های زیرساختی در نقاط مختلف استان بیان کرد: این مجموعه در تلاش است تا با توسعه دسترسی به فناوری پیشرفته FTTH نقش خود را در توسعه زیرساخت های دیجیتال استان ایفا کرده و زمینه ساز ارائه خدمات نوین مخابراتی به مشترکین باشد.