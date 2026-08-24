مسائل سیاسی و آموزشی کردهای سوریه هنوز حل نشده است
به گزارش کردپرس، تام باراک، فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا در امور عراق و سوریه، اعلام کرد روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در دولت سوریه در بخش نظامی پیشرفت کرده است، اما وضعیت سیاسی و آموزشی کردهای سوریه همچنان نیازمند توافق و حلوفصل است.
باراک در گفتوگو با ماریو نوفال، مفسر لبنانی-استرالیایی، تأکید کرد واشنگتن همچنان در تلاش است مسائل باقیمانده در ارتباط با کردهای سوریه را حل کند. او گفت پس از توافق بر سر ادغام نظامی، اکنون موضوعات سیاسی و آموزشی در دستور کار قرار دارند و روند مذاکرات میان طرفهای سوری ادامه خواهد داشت.
فرستاده ویژه آمریکا در تشریح جایگاه کردها در سیاست واشنگتن، آنان را «دوستان و متحدان آمریکا» توصیف کرد و گفت کردها در سراسر دوره مبارزه با داعش در کنار آمریکا جنگیدهاند.
او با اشاره به نقش مظلوم عبدی(کوبانی)، فرمانده کل قسد، در جنگ علیه داعش گفت عبدی در یکی از دشوارترین دورههای این مبارزه به آمریکا کمک کرده است. به گفته باراک، انتقال ساختار نظامی تحت رهبری عبدی به دولت سوریه و الزام قسد به ادغام در ساختار دولت دمشق، برای جامعه و ساختار سیاسی کردها «یک شوک» بوده است.
باراک گفت: «کردها، دوستان و متحدان آمریکا، در تمام کارزار علیه داعش در کنار ما جنگیدند.» او افزود مظلوم عبدی «ژنرالی فوقالعاده» است که در دورهای بسیار دشوار به آمریکا کمک کرد و اکنون ساختار تحت فرماندهی او در حال ادغام در دولت سوریه است.
این مقام آمریکایی همچنین تأکید کرد توافق انجامشده درباره کردهای شمالشرق سوریه هنوز همه ابعاد مسئله کردها را حل نکرده است. به گفته او، اگرچه ادغام نظامی وارد مرحله اجرایی شده، مسائل سیاسی و آموزشی همچنان باقی ماندهاند و آمریکا برای دستیابی به راهحلی در این زمینه تلاش میکند.
باراک در همین زمینه گفت: «ما به دولت سوریه برای مذاکره درباره راهحل با کردها کمک کردیم و همانطور که دیروز دیدید، ژنرال مظلوم انحلال قسد و ادغام کامل بخش نظامی شمالشرق کردنشین را اعلام کرد. ما همچنان روی جنبه سیاسی و آموزشی کار میکنیم.»
اظهارات باراک نشان میدهد از نگاه واشنگتن، پایان ساختار نظامی مستقل قسد به معنای پایان مسئله کردها در سوریه نیست و تعیین جایگاه سیاسی، حقوق فرهنگی و آموزشی کردها همچنان از مهمترین موضوعات مورد اختلاف میان کردها و دولت دمشق محسوب میشود.
باراک همچنین درباره تهدید داعش هشدار داد و گفت حدود ۹۴۰۰ زندانی داعش در زندانهای سوریه نگهداری میشوند که به گفته او، بسیاری از آنان فاقد کیفرخواست، پرونده قضایی مشخص و روند واقعی رسیدگی قضایی هستند.
او با اشاره به نگرانی از خلأ امنیتی در سوریه گفت ترکیه و دولت سوریه در زمینه تعقیب عناصر داعش هماهنگی دارند، زیرا داعش در تلاش است از خلأ قدرت موجود برای بازسازی توان و سازمان خود استفاده کند.
فرستاده ویژه آمریکا در عین حال درباره آینده سوریه ابراز خوشبینی کرد و گفت طرفهای درگیر در روند ادغام تاکنون همکاری مناسبی داشتهاند و مسائل باقیمانده نیز در نهایت قابل حل خواهد بود.
سخنان باراک حاکی از آن است که واشنگتن اگرچه از ادغام نظامی قسد در ساختار دولت سوریه حمایت میکند، اما این روند را پایان مسئله کردها نمیداند. سرنوشت حقوق سیاسی و آموزشی کردهای سوریه اکنون به مرحلهای تعیینکننده رسیده است که در آن نحوه تعریف جایگاه کردها در ساختار سیاسی جدید سوریه، میزان تضمین حقوق آنان و چگونگی حفظ دستاوردهای فرهنگی و آموزشی مناطق کردنشین، از مهمترین موضوعات مذاکرات آینده میان دمشق و نمایندگان کردها خواهد بود.
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