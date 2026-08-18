قانون چارچوب در پایگاه روزنامه رسمی ترکیه منتشر شد

به گزارش کردپرس، قانون ۱۲ماده‌ای «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» موسوم به قانون چارچوب پس از تصویب با ۴۶۷ رأی در پارلمان ترکیه، در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد. به این ترتیب از حالا اجرای مقررات مرتبط با روند صلح و جامعه دموکراتیک پس از ارائه گزارش تشخیص و تأیید شورای امنیت ملی آغاز خواهد شد.

قانون چارچوب ساعت ۲۴ نیمه شب گذشته در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شد.

این قانون که از ۱۲ ماده تشکیل شده است، پیش‌تر با ۴۶۷ رأی در مجمع عمومی پارلمان ترکیه به تصویب رسیده بود.

براساس مفاد قانون، اجرای مقررات پیش‌بینی‌شده برای روند صلح و جامعه دموکراتیک، پس از ارائه گزارش تشخیص و تأیید شورای امنیت ملی ترکیه (MGK) آغاز خواهد شد.

گفتنی است، رجب طیب اردوغان با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، اجرایی‌شدن قانون چارچوب موسوم را تبریک گفت.