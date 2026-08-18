اردوغان: روند اجرای قانون چارچوب را با جدیت پیش خواهیم برد

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، اجراییشدن قانون چارچوب موسوم به «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» را تبریک گفت.
این قانون پس از تصویب با ۴۶۷ رأی در مجمع عمومی پارلمان ترکیه و امضای اردوغان در پایگاه اطلاع رسانی دولتی روزنامه رسمی منتشر شد.
رئیسجمهوری ترکیه از احزاب سیاسی مشارکتکننده در تصویب قانون، دولت باغچهلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP) و اعضای حزب عدالت و توسعه (AKP) قدردانی کرد.
اردوغان افزود دولت ترکیه ازاینپس با مشارکت تمامی نهادهای دولتی، روند اجرای قانون را با دقت، جدیت و حسن نیت پیش خواهد برد.
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