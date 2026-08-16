نخستین جشنواره پارچه و لباس «کورده واری» شهریورماه در سقز برگزار می شود

به گزارش کرد پرس، ناصح یوسفی، دبیر نخستین جشنواره پارچه و لباس «کورده واری»، در نشست خبری با خبرنگاران شهرستان سقز با تشریح اهداف و برنامه های این رویداد، اظهار کرد: برگزاری این جشنواره با هدف معرفی سقز به عنوان یکی از قطب های پارچه منطقه غرب کشور، رونق و تقویت بازار پارچه و حمایت از فعالان، تولیدکنندگان و طراحان این حوزه برنامه ریزی شده است.

وی افزود: این جشنواره با حضور فعالان بازار پارچه و لباس، طراحان، تولیدکنندگان، استادان دانشگاه و صاحب نظران این حوزه برگزار می شود و تلاش شده است مجموعه ای از برنامه های علمی، فرهنگی، هنری و اقتصادی برای معرفی ظرفیت های پارچه و لباس «کورده واری» در آن پیش بینی شود.

چهار بخش اصلی جشنواره

دبیر جشنواره پارچه و لباس «کورده واری» با اشاره به بخش های مختلف این رویداد، گفت: جشنواره در چهار بخش اصلی برگزار خواهد شد که هر یک بخشی از ظرفیت های مرتبط با پارچه، پوشاک و فرهنگ کُردی را معرفی می کند.

یوسفی ادامه داد: بخش نخست، حوزه علمی جشنواره است که شامل برگزاری ورک شاپ های تخصصی، سخنرانی، شو لباس و نمایشگاه آثار علمی دانشگاه های سقز خواهد بود. این بخش با هدف ایجاد پیوند میان ظرفیت های علمی و دانشگاهی با حوزه پارچه و پوشاک طراحی شده است.

وی افزود: بخش دوم، نمایشگاه پارچه است که در آن ظرفیت ها و محصولات مرتبط با پارچه، به ویژه پارچه های مورد استفاده در پوشش کُردی، در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت.

به گفته یوسفی، بخش سوم جشنواره به نمایشگاه لباس و تولیدی ها اختصاص دارد و فرصتی برای حضور تولیدکنندگان، طراحان و فعالان حوزه پوشاک فراهم می کند تا محصولات و توانمندی های خود را معرفی کرده و زمینه ارتباط بیشتر میان تولیدکنندگان و بازار را فراهم کنند.

وی اظهار کرد: بخش چهارم نیز به صنایع دستی و تزئینات لباس کُردی اختصاص دارد و در این بخش، هنرها، مهارت ها و صنایع دستی مرتبط با تزئین پوشاک کُردی معرفی و عرضه خواهد شد.

برگزاری جشنواره از ۱۲ شهریورماه در پارک لاله سقز

دبیر جشنواره با اشاره به زمان و مکان برگزاری این رویداد گفت: نخستین جشنواره پارچه و لباس «کورده واری» از ۱۲ شهریورماه به مدت یک هفته در محل پارک لاله سقز برگزار می شود.

وی افزود: این رویداد با حمایت فرمانداری، شهرداری، اداره صنعت، معدن و تجارت، اصناف و دانشگاه های سقز و با حضور مسئولان استانی و کشوری برگزار خواهد شد.

یوسفی تأکید کرد: برگزاری این جشنواره می تواند فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت های فرهنگی و اقتصادی سقز در حوزه پارچه و پوشاک کُردی، ایجاد ارتباط و تعامل میان تولیدکنندگان، طراحان و فعالان بازار و همچنین توسعه بازار محصولات این حوزه باشد.

وی بیان کرد: هدف اصلی از برگزاری جشنواره، صرفاً برپایی یک نمایشگاه نیست، بلکه تلاش می شود با ایجاد یک رویداد تخصصی و فرهنگی، ظرفیت های موجود در حوزه پارچه، لباس، صنایع دستی و پوشاک کُردی شناسایی و معرفی شده و زمینه برای تقویت جایگاه سقز در بازار پارچه و لباس منطقه غرب کشور فراهم شود.