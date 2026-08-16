خرید تضمینی گندم در کردستان به ۵۸۴ هزار و ۱۰۹ تن رسید

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به آخرین گزارش روزانه خرید تضمینی گندم در استان، گفت: روند خرید گندم از کشاورزان در شهرستان های مختلف استان ادامه دارد و تاکنون مجموع خرید واقعی گندم به ۵۸۴ هزار و ۱۰۹ تن رسیده است.

وی افزود: بر اساس آمار ثبت شده، مجموع خرید روزانه واقعی گندم در استان ۵ هزار و ۵۷۹ تن بوده و میزان خرید ثبت شده در سامانه سیفا نیز در مجموع به ۵۷۱ هزار و ۶۶۲ تن رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با تشریح جزئیات خرید در شهرستان های استان، اظهار کرد: در بانه، خرید روزانه واقعی ۳۸ تن و خرید تجمعی ۲ هزار و ۸۷۱ تن بوده و در سامانه سیفا نیز خرید روزانه ۵۳ تن و خرید تجمعی ۲ هزار و ۷۰۳ تن ثبت شده است.

نقشبندی ادامه داد: در بیجار، میزان خرید روزانه واقعی یک هزار و ۶۸۲ تن و میزان تجمعی آن ۱۲۶ هزار و ۲۹۷ تن بوده است؛ همچنین میزان خرید روزانه ثبت شده در سیفا یک هزار و ۵۰۳ تن و میزان تجمعی ۱۲۵ هزار و ۱۹۹ تن گزارش شده است.

وی یادآور شد: در دهگلان نیز ۶۸۴ تن خرید روزانه واقعی و ۹۸ هزار و ۲۵۹ تن خرید تجمعی به ثبت رسیده و در سامانه سیفا این ارقام به ترتیب ۶۲ تن و ۹۷ هزار و ۴۳۳ تن بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بیان کرد: در دیواندره میزان خرید روزانه واقعی ۴ هزار و ۷۰۷ تن و خرید تجمعی ۸۳ هزار و ۹۱۱ تن بوده و خرید ثبت شده در سامانه سیفا نیز شامل ۳ هزار و ۹۸۷ تن خرید روزانه و ۷۹ هزار و ۲۰۳ تن خرید تجمعی است.

نقشبندی درباره وضعیت خرید در سروآباد نیز، گفت: در این شهرستان در روز گزارش شده خریدی ثبت نشده، اما میزان خرید تجمعی واقعی ۵۸۱ تن بوده و در سامانه سیفا نیز خرید روزانه صفر تن و خرید تجمعی ۵۶۳ تن ثبت شده است.

وی اظهار کرد: در سقز، خرید روزانه واقعی ۷۸۸ تن و خرید تجمعی ۱۰۴ هزار و ۴۰۰ تن بوده و در سامانه سیفا نیز ۷۱۱ تن خرید روزانه و ۱۰۲ هزار و ۳۰۹ تن خرید تجمعی ثبت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: در سنندج نیز میزان خرید روزانه واقعی ۳۸۲ تن و خرید تجمعی ۱۰ هزار و ۶۵۲ تن اعلام شده و در سامانه سیفا ۳۱۲ تن خرید روزانه و ۹ هزار و ۹۱۹ تن خرید تجمعی به ثبت رسیده است.

نقشبندی درباره آمار قروه، بیان کرد: در این شهرستان ۹۰۸ تن گندم به صورت روزانه و در مجموع ۱۰۹ هزار و ۶۷۶ تن گندم به صورت تجمعی خریداری شده است. همچنین در سامانه سیفا، ۸۴۳ تن خرید روزانه و ۱۰۵ هزار و ۸۱۰ تن خرید تجمعی ثبت شده است.

وی ادامه داد: در کامیاران نیز میزان خرید روزانه واقعی ۳۳۱ تن و خرید تجمعی ۴۸ هزار و ۴۹۲ تن بوده و در سامانه سیفا به ترتیب ۳۷۵ تن و ۴۷ هزار و ۱۱۳ تن ثبت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان درباره مریوان نیز یادآور شد: میزان خرید روزانه واقعی در این شهرستان ۹ تن و خرید تجمعی یک هزار و ۹۴۰ تن بوده است؛ در سامانه سیفا خرید روزانه صفر تن و خرید تجمعی یک هزار و ۴۳۰ تن ثبت شده است.

نقشبندی گفت: مجموع آمار شهرستان های استان نشان می دهد که خرید واقعی روزانه به ۵ هزار و ۵۷۹ تن و خرید واقعی تجمعی به ۵۸۴ هزار و ۱۰۹ تن رسیده است. همچنین میزان خرید روزانه ثبت شده در سامانه سیفا ۸ هزار و ۳۸۶ تن و میزان تجمعی آن ۵۷۱ هزار و ۶۶۲ تن گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت ثبت اطلاعات در سامانه های مرتبط با خرید گندم، افزود: بر اساس گزارش موجود، ۵۱۹ هزار و ۹۳۶ تن از خرید تضمینی گندم در سامانه بانک کشاورزی نیز ثبت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان همچنین درباره ارزش ریالی گندم خریداری شده، اظهار کرد: وجه گندم خریداری شده ۱۷۱ هزار و ۷۰۶ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۸۵۷ ریال محاسبه شده است.

نقشبندی ادامه داد: جایزه تحویل گندم خریداری شده ۱۱۳ هزار و ۰۵۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۴۹۸ ریال بوده و در مجموع، ارزش ریالی گندم خریداری شده با جایزه تحویل به ۲۸۵ هزار و ۴۲۸ میلیارد و ۸۹۰ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۳۵۵ ریال رسیده است.

وی یادآور شد: بر اساس گزارش مالی ارائه شده، تاکنون ۸۵ هزار و ۸۶۲ میلیارد و ۱۴۳ میلیون ریال به کشاورزان پرداخت شده است و پیگیری برای تکمیل فرآیند ثبت اطلاعات و پرداخت مطالبات گندمکاران ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان تأکید کرد: گندم محصولی راهبردی و یکی از مهم ترین مؤلفه های امنیت غذایی کشور است و مجموعه جهاد کشاورزی استان با همکاری دستگاه های متولی تلاش می کند فرآیند خرید، ثبت اطلاعات و پرداخت مطالبات کشاورزان با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.