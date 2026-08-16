انهدام باند سارقان منزل در کرمانشاه

به گزارش کردپرس، سردار "مهدی حاجیان" اظهار کرد: پس از وقوع چند فقره سرقت منزل در شهرستان کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کاراگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در همین راستا کاراگاهان با انجام کارهای اطلاعاتی و تحقیقات گسترده موفق به شناسایی اعضای یک باند حرفه ای سارقان منزل شده و پس از چند روز مراقبت شبانه روزی و هماهنگی با مقام قضائی در فرصتی مناسب نسبت به دستگیری هر ۳ عضو اقدام کردند.

رئیس پلیس استان کرمانشاه یادآوری کرد: سارقان دستگیر شده در بازجویی ها به ارتکاب ۵۷ فقره سرقت منزل در شهر کرمانشاه اعتراف کرده و در بازرسی های به عمل آمده نیز مقدار زیادی اموال مسروقه کشف و تحویل صاحبانشان شد.

سردار حاجیان در پایان از تشکیل پرونده ای در این راستا و معرفی سارقان به مراجع قضائی خبر داد و گفت: مبارزه با پدیده سرقت و افراد سارق جزو مهمترین برنامه های پلیس است.