فروش ۵ میلیارد تومانی صنایع‌ دستی کرمانشاه در ایام اربعین

بهگزارش کردپرس، کیومرث اعظمی با بیان اینکه رویداد اربعین ظرفیتی بینظیر برای معرفی فرهنگ و هنر کرمانشاه است، اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن استان کرمانشاه در مسیر اصلی اربعین بیش از ۱۰۰ غرفه صنایعدستی در این مسیر ایجاد شد.
سرپرست ادارهکل، میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه، افزود: بازارچههای موقت صنایعدستی در مسیر اربعین با توجه به زیبایی هنر دست ساز هنرمندان کرمانشاهی، مورد توجه زوار قرار گرفت.
او ادامه داد: ایجاد بازارچههای موقت در رویدادی نظیر اربعین علاوه بر اهمیت معرفی هنر و فرهنگ کرمانشاه در فروش و بازاریابی هنرمندان صنایعدستی هم بسیار موثر است.
اعظمی در پایان با بیان اینکه استان کرمانشاه بیش از ۲۵هزار صنعتگر صنایعدستی در رشتههای مختلف دارد، تصریح کرد: ادارهکل میراثفرهنگی استان کرمانشاه هرساله در سراسر استان کارگاههای مختلف صنایعدستی به صورت رایگان برگزار میکند تا قشر کم برخوردار جامعه از آموزش رایگان و اصولی هنر صنایعدستی برخوردار شوند، همچنین شرکتکنندگان در این کارگاهها میتوانند پس از گذراندن دوره خود برای اخذ مدرک صنایعدستی اقدام کرده و از تسهیلات مشاغل خانگی استفاده کنند.
استان کرمانشاه دارای سه شهر و یک روستای ملی صنایعدستی است، هرسین شهر ملی گلیم، نودشه شهر ملی گیوه، دالاهو شهر ملی تنبور و روستای فش در کنگاور به عنوان روستای ساخت سازهای سنتی به ثبت ملی رسیدهاند.
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